Общество

Более двадцати выпускников ведомственных вузов пополнили ряды псковской полиции

Встреча с молодыми сотрудниками, окончившими Санкт-Петербургский университет МВД России и его филиал в городе Калининграде, Нижегородскую академию МВД России в этом году, прошла в большом зале УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

К молодым лейтенантам от лица руководства обратился заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов. Он пожелал молодым полицейским успехов в службе и карьерного роста, достичь этого поможет терпение и стремление самосовершенствоваться.

К курсантам обратилась начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Татьяна Разумова, которая обратила внимание на важность полученных в процессе обучения знаний и применения их на службе после окончания образовательных организаций МВД России.

Также Татьяна Разумова отметила, что работа в полиции - сложная и ответственная, но в то же время очень интересная и увлекательная. В торжественной обстановке выпускникам были вручены служебные удостоверения.

Теперь новые сотрудники органов внутренних дел отправятся нести службу в различные подразделения полиции на всей территории Псковской области.