Общество

Психологи УФСИН Псковской области обменялись опытом на учебно-методических сборов

Прошли учебно-методические сборы сотрудников психологической службы УФСИН России по Псковской области сегодня, 10 сентября. Сборы приурочены к профессиональному празднику, который специалисты отметили 2 сентября, а также направлены на повышение эффективности служебной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН Росси по Псковской области

Мероприятие открыл заместитель начальника областного пенитенциарного ведомства Дмитрий Алексеев. Он зачитал поздравления директора ФСИН России Аркадия Гостева и выразил слова признательности от руководства территориального органа. Также он вручил сотрудникам благодарности за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Далее состоялась практическая часть сборов, где участники обсудили актуальные вопросы и направления дальнейшего развития, а также подвели итоги проделанной работы за первое полугодие 2024 года. Отдельное внимание было уделено алгоритму реализации положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации».

В завершение сборов сотрудники психологической службы прошли тестирование на знание нормативно-правовой базы и обменялись опытными наработками.