 
Общество

Выездные мобильные офисы налоговых органов будут работать для налогоплательщиков Псковской области

0

В рамках информационной кампании по исполнению налоговых уведомлений, направленных в 2026 году, специалисты управления Федеральной налоговой службы по Псковской области проводят выездные приемы граждан в муниципалитетах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, мобильные офисы региональной налоговой службы в октябре будут работать в городах Порхов, Опочка и Невель.

Теперь гражданам, которые имеют подтверждённую учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации на портале «Госуслуг», уведомление об уплате имущественных налогов будет автоматически приходить в личный кабинет на портале «Госуслуг» (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ).

В то же время, гражданам, которые пользуются Личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС России, уведомления в электронном виде по-прежнему будут поступать на данный ресурс.

Получать налоговые уведомления об уплате имущественных налогов на бумаге через Почту России будут только те налогоплательщики, которые не зарегистрированы ни на Госуслугах, ни в Личном кабинете ФНС России.

Уплатить имущественные налоги за 2025 год гражданам необходимо не позднее 1 декабря 2026 года. Помочь налогоплательщикам сделать это своевременно – одна из задач специалистов мобильных офисов.

Во время работы налоговых офисов жители населенных пунктов смогут уточнить суммы начисленных налогов, им расскажут, как подключиться к личному кабинету налогоплательщика, помогут узнать о предоставлении льгот и удобных способах уплаты налогов.
При необходимости продемонстрируют возможности и преимущества электронных сервисов ФНС России, которые предоставляют возможность самостоятельно проверить правильность исчисления имущественных налогов физических лиц.

Мобильные офисы будут работать в муниципалитетах с 10:00. При обращении за государственными услугами потребуется паспорт.

График работы мобильных офисов:

  • В городе Порхов на проспект Ленина, дом 14 офисы будут работать 12 ноября и 10 декабря;
  • В городе Опочка на улице Коммунальная, дом 8/15 офисы будут работать 15 и 19 ноября, а также 17 декабря;
  • В городе Невель на площади Карла Маркса, дом 1 офисы будут работать 14 и 18 ноября, а также 16 декабря.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026