Выездные мобильные офисы налоговых органов будут работать для налогоплательщиков Псковской области

В рамках информационной кампании по исполнению налоговых уведомлений, направленных в 2026 году, специалисты управления Федеральной налоговой службы по Псковской области проводят выездные приемы граждан в муниципалитетах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, мобильные офисы региональной налоговой службы в октябре будут работать в городах Порхов, Опочка и Невель.

Теперь гражданам, которые имеют подтверждённую учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации на портале «Госуслуг», уведомление об уплате имущественных налогов будет автоматически приходить в личный кабинет на портале «Госуслуг» (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ).

В то же время, гражданам, которые пользуются Личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС России, уведомления в электронном виде по-прежнему будут поступать на данный ресурс.

Получать налоговые уведомления об уплате имущественных налогов на бумаге через Почту России будут только те налогоплательщики, которые не зарегистрированы ни на Госуслугах, ни в Личном кабинете ФНС России.

Уплатить имущественные налоги за 2025 год гражданам необходимо не позднее 1 декабря 2026 года. Помочь налогоплательщикам сделать это своевременно – одна из задач специалистов мобильных офисов.

Во время работы налоговых офисов жители населенных пунктов смогут уточнить суммы начисленных налогов, им расскажут, как подключиться к личному кабинету налогоплательщика, помогут узнать о предоставлении льгот и удобных способах уплаты налогов.

При необходимости продемонстрируют возможности и преимущества электронных сервисов ФНС России, которые предоставляют возможность самостоятельно проверить правильность исчисления имущественных налогов физических лиц.

Мобильные офисы будут работать в муниципалитетах с 10:00. При обращении за государственными услугами потребуется паспорт.

График работы мобильных офисов: