Общество

Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» о всероссийских экологических форумах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Экосреда», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущий Сергей Елизаров пригласил в гости учителя островской гимназии, наставника юннатов Движения Первых, члена команды проекта «Экомышление» Светлану Ибрагимову. Недавно они приняли участие в главном экологическом форуме страны - «Экосистема. Заповедный край». Он прошел на Камчатке и объединил молодых экологов, ученых, экоактивистов и наставников юннатов со всей страны.

Что было на форуме и зачем вообще участвовать в таких мероприятиях? О Всероссийских экологических форумах со смыслом слушайте в эфире.

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».

Трансляция завершена