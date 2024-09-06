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Миссис Россия-2024 гран-при пригласила псковичек на кастинг

Миссис Россия-2024 гран-при Кристина Ларченко, которая вошла в топ-3 фестиваля «Миссис Россия», пригласила псковичек на кастинг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков».

Фотографии: дирекция фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков»

Кристина Ларченко отметила, что нужно и важно сделать первый шаг – прийти на кастинг.

«Ведь после кастинга время быстро летит! На протяжении всей подготовки и после финала хочется вернуться снова в проект, чтобы пережить эти эмоции еще раз!» - поделилась Кристина Ларченко.

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Непосредственно на кастинге нужно не волноваться, быть уверенной в себе, подчеркнуть свои достоинства, в том числе и одеждой, поделилась Миссис Россия-2024 гран-при.

Нужно быть собой, рассказать о себе и вспомнить максимально интересные факты, которые выделят из череды других участниц. Из одежды нужно выбирать сдержанные наряды, ближе к длинным платьям макси, посоветовала Кристина Ларченко.

«А если укрупненно, то подойти к кастингу как к очень интересному событию в жизни, потому что эти моменты останутся на всю жизнь и будут яркими воспоминаниями и фотографиями в вашей личной истории», - поделилась финалистка.

Подробности кастинга здесь. Запись по телефону: 8-911-350-19-14. Также можно отправить личное сообщение в группу «ВКонтакте».