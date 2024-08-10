Общество

Кристина Ларченко из Пскова вошла в топ-3 самых красивых замужних женщин России

37-летняя псковичка Кристина Ларченко, Миссис Псков-2019, стала Миссис Россия-2024 гран-при и вошла в топ-3 самых красивых замужних женщин России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции фестиваля красоты «Миссис Псков».

Фотографии предоставили в дирекции фестиваля красоты «Миссис Псков»

Кристина замужем, воспитывает дочь. В рамках финального шоу новоиспеченная Миссис Россия-2024 гран-при сменила несколько вечерних нарядов для стилизованных выходов и презентовала свою визитную карточку.

Финал национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия-2024» прошел 11 августа в большом концертном зале фольклорного центра «Москва», участие в нем приняли 39 представительниц разных регионов РФ, из которых 13 - многодетные матери. В конкурсе приняли участие жены участников специальной военной операции, в этом году они были представлены в конкурсе сразу несколькими финалистками. Конкурс-2024 установил рекорд по количеству многодетных матерей: из 39 финалисток со всей страны 13 — многодетные мамы.

Конкурс «Миссис Россия» проходит в Москве ежегодно с 2000 года. Титул «Миссис Россия-2024» завоевала 40-летняя жительница Санкт-Петербурга Людмила Рожнева.