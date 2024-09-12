Расписание некоторых пригородных поездов изменится в Псковской области в сентябре

В связи с необходимостью предоставления окон изменяется расписание движения некоторых пригородных поездов с 16 сентября, говорится в Telegram-канале комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
16, 23, 30 сентября:
- № 6507:
- Луга, отправление в 6:27
- Серебрянка 6:52 – 6:53
- Лямцево 7:02 – 7:03
- Плюсса 7:17 – 7:18
- Струги Красные 7:41 – 7:42
- Владимирский Лагерь 7:48 – 7:49
- Лапино 7:56 – 7:57
- Новоселье 8:06 – 8:07
- Молоди 8:20 – 0:21
- Торошино 8:34 – 8:35
- Любятово 9:00 – 9:01
- Псков - Пассажирский, прибытие в 9:07
- № 6660:
- Псков - Пассажирский отправление в 10:20
- Березки 10:28 – 10:29
- Кебь 10:47 – 10:49
- Карамышево 11:07 – 11:09
- Вешки 11:28 – 11:30,
- Подсевы 11:46 – 11:47
- Лунево 11:55 – 12:05
- Порхов 12:27 – 12:29
- Роща 12:50 – 12:52
- Пост 557км 13:13
- Дно прибытие в 13:16.
16, 26 сентября:
- № 6507:
- Луга отправление в 4:45
- Серебрянка 5:12 – 5:13
- Лямцево 5:22 – 5:23
- Плюсса 5:37 – 5:38
- Струги Красные 6:01 – 6:02
- Владимирский Лагерь 6:08 – 6:09
- Лапино 6:16 – 6:17
- Новоселье 6:26 – 6:27
- Молоди 6:40 – 6:42
- Торошино 6:55 – 6:56
- Любятово 7:21 – 7:22
- Псков - Пассажирский прибытие в 7:28.