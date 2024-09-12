Общество

Диетолог рассказал о пользе гороха

Горох богат растительными аминокислотами, однако они не до конца полноценны для человеческого организма. Об этом сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«Растительные источники белков не обладают всеми аминокислотами, которые необходимы нам. Там, безусловно, есть основные, но вы не получите всего разнообразия. В сочетании с чем-либо горох — отличный источник клетчатки, белка, аминокислот, витаминов», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

Нутрициолог добавил, что горох нежелательно употреблять людям с проблемами желудка, потому что происходит дополнительное газообразование. Эти противопоказания не распространяются на гороховый или нутовый хлеб.

Также Пристанский отметил, что молодые, пророщенные семена гороха более богаты макронутриентами.

«Его очень часто добавляют в азиатскую кухню. Там есть клетчатка, которая поможет подольше продлить в организме насыщенность и свежесть», — рассказал он.