Общество

ООО «Валмар» в Псковской области признали недобросовестным за поставку неподходящего оборудования для ТОС

Псковское управление Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) включило ООО «Валмар» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФАС России по Псковской области.

Причиной включения в РНП стало одностороннее расторжение компанией контракта на поставку игрового и спортивного оборудования для реализации проектов территориальных общественных самоуправлений в Великих Луках.

Согласно материалам дела, ООО «Валмар» должно было поставить заказчику игровое и спортивное оборудование, однако поставленное оборудование не соответствовало техническому заданию и сертификатам соответствия.

Заказчик предложил компании «Валмар» предоставить оборудование, соответствующее требованиям контракта, до 14 августа, но компания этого не сделала.

В рассмотрении дела ООО «Валмар» участия не принимало и объяснений по факту неисполнения условий контракта не представило.

Согласно сведениям из ЕИС «реестр контрактов», обществом заключено 10 контрактов, по 3 из которых исполнение прекращено в связи с односторонним отказом заказчиков. Кроме того, 21 августа сведения об обществе уже включены в реестр недобросовестных поставщиков.