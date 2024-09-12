Общество

Какими навыками должен обладать будущий первоклассник, рассказала псковский завуч

Какими навыками должен обладать ребенок при поступлении в первый класс, рассказала в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) завуч муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №29» Алёна Козлова.

«Можно выделить три вида готовности к школе - это физическая, психологическая и предметная. К физической готовности относится возраст ребенка, он должен быть от 6,5 лет, развитость мелкой моторики, умение контролировать свои физиологические потребности, а также умение обслуживать себя с точки зрения элементарной гигиены», - рассказала Алёна Козлова.

К психологической готовности принято относить развитость внимания, мышления, воображения, речи, умение общаться со взрослыми, со сверстниками. Психологическая готовность обуславливается умением совершать логические операции, классифицировать, обобщать.

«Он должен уметь различать звуки, слоги, слова, предложения, желателен широкий кругозор, доступный ребенку. Но важно помнить, что большое количество информации, полученной ребенком до школы - это еще не залог успеха. Самое главное - это психологический настрой ребенка и желание получать новые знания», - пояснила Алёна Козлова.