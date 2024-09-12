Общество

После продолжительной болезни ушла из жизни псковский педагог Таисия Морозова

На 78 году жизни скончалась ветеран педагогического труда, в прошлом – воспитатель студенческого общежития Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, преподаватель Таисия Морозова. Она ушла из жизни 12 сентября после тяжёлой продолжительной болезни. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Более 30 лет Таисия Морозова работала воспитателем общежития колледжа искусств (в прошлом – Псковского областного музыкального училища), преподавала французский язык.

«Требовательная, принципиальная, строгая и, вместе с тем, добрая и чуткая, Таисия Морозова с пониманием и заботой относилась к каждому студенту, помогала преодолевать сложные жизненные ситуации, умело направляла работу студенческого совета, развивала в общежитии самоуправление», - отметили в колледже.

Совместно с администрацией колледжа организовывала лекции-беседы по профилактике среди студентов здорового образа жизни, встречи с представителями правоохранительных органов, проводила занятия в студенческих клубах «Здоровье», «Хозяюшка».

По итогам городского смотра-конкурса учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования города Пскова в 2005 году Таисия Морозова стала победителем в номинации «Лучший воспитатель общежития».

«Таисия Морозова пользовалась любовью и заслуженным авторитетом среди студентов и преподавателей. Трудно переоценить роль, которую играла она в процессе становления личности студентов, проживающих в общежитии, их социальной адаптации к самостоятельной жизни. Ребята их родители всецело доверяли своему воспитателю», - рассказали в колледже.

Администрация, преподаватели, ветераны педагогического труда и выпускники выражают глубокие искренние соболезнования родным Таисии Морозовой.

Отпевание состоится 14 сентября в 11.00 в храме Александра Невского.