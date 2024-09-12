Общество

В Псковской области умер 101-летний ветеран войны, последний в Печорском округе

В Печорском муниципальном округе на 102-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Василий Дмитриевич Тимофеев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев.

«Отважный ветеран, который прошел всю войну, чей боевой путь отмечен многими государственными наградами, навечно вписал свое имя в героическую летопись Родины. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах! Вечная память!» - заявил Валерий Зайцев.

Также глава Печорского муниципального округа выразил искренние соболезнования родным и близким по поводу кончины Василия Дмитриевича Тимофеева.

Свой 101-й день рождения Василий Дмитриевич Тимофеев, являвшийся последним из живущих в Печорском округе ветеранов войны, отметил буквально несколько дней назад, 6 сентября. Он родился в 1923 году в селе Клемнево Вологодской области в семье крестьян. Окончил семь классов местной школы, затем школу фабрично-заводского ученичества по специальности столяр-краснодеревщик. С первых дней войны участвовал в строительстве оборонительных сооружений в городе Валдай Новгородской области. Боевое крещение получил под Воронежем. Там же был ранен в ногу. После восстановления попал в роту связистов в танковый корпус.

Прошёл всю войну, освобождая Беларусь, Литву, Восточную Пруссию. Победу встретил в Кенигсберге, ныне — Калининграде.

Имеет пять благодарностей от верховного главнокомандующего:

- за освобождение города Ельны (приказ от 30 августа 1943 года);

- за освобождение Смоленска (приказ от 25 сентября 1943 года);

- за освобождение Орши (приказ от 28 июня 1944 года);

- за освобождение Минска (приказ от 20 августа 1944 года);

- за освобождение Каунаса (приказ 15 сентября 1944 года).

За боевые подвиги, совершённые в годы войны, награждён «Орденом Отечественной войны II степени», а также медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.», «Медалью Жукова К.Г.».

Войну окончил в звании сержанта.

В мирное время работал в детском доме в деревне Новый Изборск, затем на машинно-тракторной станции. Последние двадцать лет трудовой деятельности прошли на ветеринарном участке. Награжден почетным звание Ветеран труда СССР – за долголетний добросовестный труд. Жил в деревне Новый Изборск.