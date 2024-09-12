Общество

С бытом псковских огнеборцев познакомились воспитанники Центров помощи детям

На нынешней неделе псковскую пожарно-техническую выставку посетили воспитанники Центра помощи детям Печорского района, подшефные Псковской таможне. Во время экскурсии посетители познакомились с историей пожарного дела на Псковщине и экспозицией музея.

Также на этой неделе пожарно-спасательная часть №1 встречала гостей из Центра помощи детям в Пскове. Школьникам во время познавательной экскурсии рассказали о быте огнеборцев и напомнили простые правила безопасности, которые помогут уберечься от беды.

В Центры помощи преобразованы школы-интернаты и детские дома. В них по-прежнему живут дети, оставшиеся без попечения родителей. Как отмечается в сообщении пресс-сдужбы ГУ МЧС России по Псковской области, экскурсия в пожарную часть или на пожарно-техническую выставку позволяет ребятам узнать больше о работе спасателей, их оборудовании и мерах пожарной безопасности.