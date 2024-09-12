Общество

Четыре кабинета реконструировали в Великолукском медколледже на деньги с победы в конкурсе

В Великолукском медицинском колледже к началу учебного года сданы четыре обновленных учебных класса. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области, кабинеты-мастерские отвечают международным стандартам медицинских образовательных учреждений.

Их реконструкция стала возможной благодаря победе колледжа во всероссийском конкурсе «Большая перемена», по итогам которого учреждение получило федеральную премию в размере двух миллионов рублей на развитие своей структуры.

Сбор органов студенческого самоуправления колледжа принял решение направить средства на полную реконструкцию четырех кабинетов.