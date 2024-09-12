Общество

«Диктант здоровья» стартовал в Псковской области

Псковичи могут проверить свои знания по здоровому питанию и профилактике заболеваний через федеральную образовательную акцию «Диктант здоровья». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Все желающие могут проверить свои знания онлайн. Нужно пройти тестирование по ссылке до 21 сентября. В акции могут принять участие люди старше 13 лет.

Участникам акции «Диктант здоровья» необходимо ответить на 39 вопросов (36 основных и 3 повышенной сложности) по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных инфекционных заболеваний и здоровому питанию. Для каждого вопроса предлагается три варианта ответа — нужно выбрать верный. Материалы для диктанта разработаны ведущими научными экспертами проекта Роспотребнадзора «Санпросвет».

Прошедшие онлайн-тестирование могут скачать электронный сертификат.

Впервые «Диктант здоровья» в рамках информационно-просветительского проекта «Санпросвет» прошел в 2023 году и собрал более 400 тысяч участников со всей страны. Цель акции — популяризация основ санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни.