Идричанину Денису Парамонову предлагают присвоить звание Героя России

Депутаты Себежского окружного Собрания единогласно поддержали инициативу «Единой России» о присвоении звания Героя Российской Федерации Денису Парамонову. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

Денис — идричанин, участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества. Он погиб 12 марта 2024 года при защите государственной границы в районе населённого пункта Сподарюшино. В тот день вел бой с превосходящими силами противника, вызвал огонь на себя и не позволил врагу пройти на территорию России.

«Это подвиг человека, который до конца выполнил свой воинский долг, защитил Родину. Очень важно, что все эти два года рядом с семьёй Дениса были люди, которые не дали этой истории остаться только болью близких. Большую работу ведёт Дарья Козьякова — координатор фонда «Защитники Отечества» в Себежском округе, секретарь местного отделения «Единой России». Именно благодаря её настойчивости, поддержке семьи и неравнодушию депутатов этот вопрос получил движение на местном уровне», - отметил Александр Козловский.

Отдельные слова благодарности депутат адресовал Михаилу Каратышу - боевому командиру Дениса, кавалеру ордена Мужества, участнику СВО. «Он не просто рассказал землякам о подвиге своего товарища. Он помог найти тот путь, по которому сегодня можно продолжить работу по присвоению Денису высокого звания», - пояснил Александр Козловский.

«Впереди ещё много процедурной и документальной работы. Но главное уже сделано: есть общее решение и есть наша обязанность — быть честными перед памятью тех, кто отдал жизнь за страну. Со своей стороны готов поддерживать эту инициативу в рамках своих полномочий на федеральном уровне. Денис Парамонов — герой для своей семьи, для Идрицы, для Себежского округа, для всей Псковской области. Вечная память и вечная слава!» - заключил депутат Госдумы.