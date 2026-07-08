Псковичи предпочитают читать экзотические семейные саги – аналитики

Аналитики холдинга ON Медиа (входит в группу компаний МТС) ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, изучили какие семейные и романтические фильмы, книги и песни предпочитают жители Псковской области.

В первом полугодии 2026 года, по данным книжного сервиса КИОН Строки (12+), жители региона чаще всего читали семейную сагу «Стеклянный дворец» (18+), эпическое полотно самого обсуждаемого в мире индийского автора Амитава Гоша. Судьбы индийского мальчика-сироты Раджкумара, оказавшегося в бирманском Мандалае, и девочки Долли, служанки при королеве Бирмы, оказались тесно вплетены в почти столетнюю истории Индии, Бирмы и Малайи.

На втором месте по популярности книга Андрианы Трижиани «Добро не оставляйте на потом» (16+), в основе которой лежит реальная история о поколениях сильных женщин и сложной судьбе британских итальянцев. Это глубокая, насыщенная и теплая история о семье, семейных ценностях, любви, уважении и заботе.

Замыкает тройку самых популярных книг роман «Сын», норвежского автора Ю Несбё, затрагивающий острые социальные темы.

Музыкальные вкусы псковичей разнообразны – от хитов 2000-х до современных песен. Самой популярной песней о любви в сервисе «КИОН Музыка» (12+) за последние полгода стала история о случайной встрече, которая переросла в настоящую любовь – знаменитое «Мое сердце» группы Сплин. На втором месте «Комета» от JONY, на третьем месте песня Жени Трофимова и «Комната культуры» – «Привет». Четвертое место по прослушиваниям уверенно занимает бессмертный хит Леонида Агутина и Анжелики Варум «Я буду всегда с тобой», а замыкает пятерку лидеров музыкальных предпочтений псковичей композиця L'One, напоминающая, что «семья ваш кремень», – «Рядом навсегда».

Среди семейных фильмов, лидером в онлайн-кинотеатре «КИОН» (12+) стала «Алиса в Стране Чудес» (12+) – современная экранизация популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэролла. На втором месте семейная комедия о конфликте поколений «Мужские правила моего деда» (16+) с Романом Мадяновым, Максимом Матузным и Агатой Муцениеце. Третье место по просмотрам занимает новая версия любимого мультфильма о домовенке Кузе (6+). На четвертой строчке в рейтинге – вечная классика по рассказам Виктора Драгунского, семейная комедия «Денискины рассказы» (6+) о верной дружбе и первой любви. Замыкает топ предпочтений жителей Псковского региона полнометражный хит с любимыми детскими героями «Три кота и море приключений» (0+) про котят Коржика, Карамельку и Компота, которые спасают крабов на летнем курорте.