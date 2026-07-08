В Псковской области 20 тысяч семей получают поддержку от Социального фонда

Государственную поддержку от Социального фонда России по Псковской области получают 20 тысяч семей. С начала 2026 года на эти цели отделение СФР по Псковской области направило свыше четырех миллиардов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения фонда.

Псковичам сегодня предоставляется целый комплекс мер — от единовременных пособий при рождении ребёнка до материнского капитала и новых ежегодных выплат.

Единое пособие — помощь тем, кто в ней нуждается. В этот перечень попадают семьи с невысокими доходами, в которых воспитываются дети до 17 лет, а также беременные женщины могут претендовать на единое пособие. Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% от 18 750 рублей — прожиточного минимума. В Псковской области выплата назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости: учитываются доходы, имущество и занятость родителей. Такое пособие сегодня в регионе получают почти 10 тысяч семей.

Ежегодная семейная выплата — налоговый кешбэк для родителей. Это новая мера поддержки для работающих родителей двух и более детей при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, то есть 26 334 рубля. Суть выплаты заключается в том, что государство возвращает часть уплаченного НДФЛ, снижая фактическую налоговую ставку для таких семей с 13% до 6%. На сегодняшний день выплата назначена 4,5 тысячи жителям региона. Её средний размер составил 30 тысяч рублей.

С 1 февраля 2026 года размеры сертификатов материнского капитала в Псковской области составляют:

на первого ребёнка — 728 921,90 рубля;

доплата при рождении второго ребёнка — 234 321,27 рубля;

если семья не получала капитал на первого, при рождении второго сумма составит 963 243,17 рубля.

Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребёнка до трёх лет, товары для реабилитации детей-инвалидов или накопительную пенсию родителей. В Псковской области в 2026 году выдано более 616 сертификатов на материнский капитал.

Помимо перечисленных мер, жители региона получают:

единовременное пособие при рождении ребёнка — 800 родителей в размере 28 450,45 рубля;

пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет — 2 674 родителя, среди них 294 получателя – отцы. Размер пособия — 40% от среднего заработка для работающих (от 10 669,64 рубля) и фиксированная сумма для неработающих — 10 669,64 рубля.

пособие по беременности и родам — 601 мама. Пособие назначается работающей женщине и рассчитывается из среднего заработка.

«Мы делаем всё, чтобы родителям было удобно при оформлении мер поддержки: достаточно подать одно заявление: через госуслуги, клиентскую службу отделения или МФЦ. Остальное — наша работа. Специалисты сами запрашивают и проверяют сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия. Так мы экономим время семей и гарантируем, что ни одно обращение за выплатой не останется без внимания», — подчеркнул управляющий отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Подробную информацию о мерах поддержки можно получить на сайте Социального фонда России или по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).