Правительство добавило 149 лекарств в перечень стратегически значимых

Правительство дополнило перечень стратегически значимых лекарственных средств еще 149 наименованиями.

«Распоряжение об этом подписал председатель <...> Михаил Мишустин», — говорится в релизе.

Решение приняли на основе предложений, поступивших от производителей. В список вошли альбумин человека, желатин, иммуноглобулин против клещевого энцефалита, лоразепам, вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ, панкреатин, тетрациклин, хлоргексидин и другие препараты.

Отмечается, что теперь на территории страны должны обеспечить полный цикл изготовления этих лекарств. Организация процессов при этом может осуществляться с господдержкой, пишет РИА Новости.

Кроме того, средства имеют приоритет при госзакупках. Как подчеркнули в правительстве, это способствует стабильности поставок.