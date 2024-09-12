Псковские сотрудники МЧС приняли участие в соревнованиях по скоростному маневрированию на пожарных машинах

Команда главного управления МЧС по Псковской области приняла участие в соревнованиях по спортивному маневрированию на пожарном автомобиле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области
В выходные в Санкт-Петербурге прошли соревнования по скоростному маневрированию «Трасса-01». За звание сильнейших боролись 16 экипажей пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований из Санкт-Петербурга, Псковской, Вологодской, Новгородской и Ленинградской областей.
Программа состязания включала преодоление на пожарном автомобиле препятствий, забор воды из открытого водоисточника и ликвидация условного пожара.
Псковскую область достойно представила команда 6 пожарно-спасательной части из города Великие Луки. Также на демонстрации пожарной техники представители завода АО «Великолукский завод Лесхозмаш» продемонстрировали спецтехнику, изготовленную в Псковской области.