Сдать ненужный текстиль для собачьего приюта в Пскове можно до 28 сентября

Принять участие в сборе текстиля для приюта для собак «Шанс» в Пскове можно до 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Экобазе» города Пскова.
Приют с благодарностью примет:
«Экобаза» отмечает, что если удобнее приехать напрямую к ним, чем в «Шанс», в рамках этой акции можно передать и другие подарки хвостатым: ошейники, поводки, расчески, одноразовые пеленки.
Также «Экобаза» настоятельно просит не привозить к ним продукты питания, корма и медикаменты. У предприятия нет условий для правильного и безопасного хранения таких позиций.
Одежда в приюте тоже не пригодится, ее привозить не нужно. Подробнее здесь.