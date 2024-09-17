Общество

Сдать ненужный текстиль для собачьего приюта в Пскове можно до 28 сентября

Принять участие в сборе текстиля для приюта для собак «Шанс» в Пскове можно до 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Экобазе» города Пскова.

Приют с благодарностью примет:

Пледы и одеяла любых размеров.

Постельное белье.

Полотенца (кухонные, банные любых размеров).

Коврики небольших размеров.

Металлические кастрюли и миски емкостью от 2 литров и более.

«Экобаза» отмечает, что если удобнее приехать напрямую к ним, чем в «Шанс», в рамках этой акции можно передать и другие подарки хвостатым: ошейники, поводки, расчески, одноразовые пеленки.

Также «Экобаза» настоятельно просит не привозить к ним продукты питания, корма и медикаменты. У предприятия нет условий для правильного и безопасного хранения таких позиций.

Одежда в приюте тоже не пригодится, ее привозить не нужно. Подробнее здесь.