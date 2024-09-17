Общество

Гриб «голубой зуб» нашли в псковских лесах

Фотографию необычного синего гриба прислали читали в редакцию Псковской Ленты Новостей.

Гриб, известный как Гиднеллум голубой (Hydnellum caeruleum) или «голубой зуб», отличается от других грибов своим ярким синим цветом. Он относится к семейству банкеровых и растет на почвах, бедных питательными веществами.

Гиднеллум голубой обволакивает фрагменты лесной подстилки и живые растения, а также может срастаться с другими грибами.

Одной из отличительных характеристик гриба Hydnellum caeruleum является его неприятный запах муки. Названный в честь характерного синего цвета своего плодового тела, гриб «голубой зуб» теряет свою окраску с возрастом. Гриб содержит несколько пигментов, которые могут быть использованы для окрашивания шерсти и других тканей.

Гриб считается несъедобным из-за своей жесткой структуры и горького вкуса.