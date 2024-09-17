Общество

Денис Иванов: Мы — за людей, мы хотим, чтобы они жили лучше

Контрольный выезд на округ №15 в Пскове сегодня, 17 сентября, совершили глава города Пскова Борис Елкин, председатель городской Думы Александр Гончаренко и депутат городской Думы от округа Денис Иванов. Представители власти посетили микрорайоны Пожигово, Силово-Медведово, Павшино и Терехово, а также осмотрели спортзал Лицея №22 и муниципальный проезд между многоквартирными домами №№ 5, 11 на улице Алтаева. Подробнее об озвученных проблемах и намеченных решениях - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Во время посещения микрорайона Пожигово местные жители выразили свои пожелания по обустройству пустующей территории. Жители подали заявку на оформление территориального общественного самоуправления. После оформления ТОСа жильцы хотят обустроить пустырь под детскую площадку, которой так не хватает детям. Планируется обсуждение по установке нескольких фонарей для подсветки потенциальной площадки.

«По ТОСам поможем, раз вы уже заявку подали. Через ТОС гораздо проще оказывать помощь. За миллион можно сделать объективно хорошую площадку. Хорошая площадка стоит тысяч 500-600, нормальная. Не как в Финском парке, конечно, но здесь такое и не нужно, просто чтобы детям было, где играть», - сказал Борис Елкин.

«Здесь участок закольцован домами: и удобно, и дети были бы под присмотром соседей», - отметил местный житель.

Также жители отметили плохое состояние подъездной дороги. Глава города предложил сделать качественную гравийную дорогу, так как асфальтоукладчик не сможет проехать по уже имеющемуся пути.

Далее Денис Иванов и Борис Елкин провели встречу с жителями микрорайонов Силово-Медведово, Павшино и Терехово. Псковичи пожаловались на отсутствие освещения и состояние дороги. Разразилась жаркая дискуссия на тему того, что жители, несмотря на то, что территориально принадлежат в городу и платят за электроэнергию по городским тарифам, испытывают трудности с электричеством. Оно периодически пропадает и, по мнению жителей, не соответствует тем условиям, за которые они платят деньги.

«Мы можем сделать запрос и узнать, в чем проблема именно этого участка», - отметил Денис Иванов в ходе дискуссии.

На встрече отметили, что установленные фонари на съезде с кольцевого участка дороги не соответствую никаким нормативам, а комплексно решить проблему не позволяет отсутствие плана благоустройства данного микрорайона.

Второй вопрос местных жителей был об асфальтированном покрытии участка дороги до поселений. Сейчас дорога имеет гравийное покрытие и, по словам псковичей, опасна для идущих по ней детей из-за пыли и камней.

В ходе обсуждения глава города пообещал, что в 2025 году 1,5 километра дорожного покрытия на въезде в микрорайон заасфальтируют силами города.

«Дальнейший наш план: мы ждем окончания проектных работ. Пока нет проекта, сложно понять, о чем разговор вообще идет, там, в том числе, и об освещении идет речь, - обозначил Денис Иванов. - Два года назад администрация запустила конкурс на проектирование улично-дорожной сети. В Силово-Медведово, Павшино, по проекту, должна быть дорожная сеть, поскольку со времен Ивана Цецерского (экс главы Пскова - ред.) там выделяли участки многодетным семьям. На сегодняшний день там все как было, так и осталось. Как только появится нормативная сеть и освещение, там можно будет пустить автобусы».

Проблематика района такова, что при выделении участков люди строили дома хаотично, и для того, чтобы сделать проспекты и улицы, нужен большой комплекс мер, таких как: замеры геодезистов и межевание, так как люди занимались «самозахватом» территорий, построив заборы не по границам своих участков, пояснил Денис Иванов.

Другой проблемой является то, что ресурсоснабжающая организация не предоставляет технических условий. В тех местах проходит производственная зона, и запитать электричеством данный участок проблематично. Весь комплекс проблем задерживает проектирование.

Денис Иванов объяснил местным жителям материальную сторону вопроса - у города просто нет такого количества средств, чтобы решить проблему разом и комплексно. Микрорайон весьма крупный, и необходимо привлечение большого количества средств, которые сейчас город не может себе позволить.

«Как только появится проект, уже можно будет говорить о поэтапной реализации. Сейчас в ходе встречи мы с Борисом Андреевичем договорились, чтобы частично сделали дорогу людям. 1,5 километра асфальтированной дороги будет построено в 2025 году. Проект по благоустройству нужно будет согласовать с местными жителями, и потом его реализация может занять годы», - подытожил Денис Иванов.

Также Денис Иванов посетил спортзал Лицея №22, в котором на стенах растет грибок. Связано это с тем, что под лицеем проходит теплотрасса и канализационные трубы, поэтому подвальные помещения под помещением периодически затапливаются: тепло и высокая влажность - идеальные условия для роста грибков, опасных для детей.

«Я бы лично детей в такой зал не пустил. Я как увидел, что там творится, у меня сердце кровью обливается. Мы в свое время и в программу не попали и окна не успели до конца поставить. Спорт - это все-таки важно для молодежи» - поделился мнением Денис Иванов.

Капитальный ремонт осложняется тем, что подрядчики не соглашаются взяться за ремонт данных помещений из-за нерентабельности для них всего проекта. Администрация школы четыре раза объявляла торги, но найти подрядчика так и не удалось.

Денис Иванов, директор лицея Светлана Меренкова и начальник управления образования Геннадий Иойлев сошлись во мнении, что во многом комплекс проблем связан с бюрократическими трудностями и условиями, соблюсти которые зачастую становится невозможно.

«У нас нет подрядчика. Мы этой темой занимаемся. Мы за подрядчиками бегаем, уже два раза увеличивали сумму финансирования, при нашем скромном бюджете. Мы понимаем, что спортивный зал необходимо ремонтировать как можно быстрее. У нас уже даже был план на случай, если подрядчик найдется, чтобы на время ремонтных работ как-то потесниться или вообще без зала обойтись, но чтобы он был сделан», - сказал Геннадий Иойлев.

Проблему со спортзалом будут рассматривать, продлевать контракт и добавлять в план по финансированию на следующий год, так как окончание следующего этапа торгов наступит в октябре, и представители власти опасаются, что зал не успеют отремонтировать в установленные сроки.

«Необходимо договариваться с "Горводоканалом" и "Теплосетями", чтобы они свои магистрали как-то от школы отвели. У нас здесь дети. Также у нас здесь большая документальная нагрузка. Чтобы разыграть торги, там нереальные требования. Будем перед Думой поднимать этот вопрос, когда будем планировать бюджет на 2025 год, чтобы условия эти как-то смягчили, иначе мы некоторые вещи никогда не выполним», - заключил Денис Иванов.

Для заключения договора с подрядчиком у того должна быть наработана определенная сумма контрактов, чтобы он мог участвовать в торгах. Многие подрядчики отказываются от проекта из-за маленького объема работ. Для них это нерентабельно. А привлечь подрядчиков «без опыта работы» также нельзя - они не могут участвовать в торгах.

Далее депутат Денис Иванов и председатель городской Думы Александр Гончаренко совершили пешую прогулку до муниципального проезда между домами №№5, 11 на улице Алтаева, который необходимо отремонтировать, но город на это не выделяет деньги.

«Остался, наверное, единственный муниципальный проезд к многоквартирным домам, где именно городу принадлежит земля. И мы уже какой год просим. Даже машине, джипу не проехать, голуби в луже купаются. Смех смехом, но, к сожалению, вот так», - указал депутат.

Целью выезда Денис Иванов обозначил видимость работы местных депутатов. Своим примером он хочет показать, что людей слышат, их проблемы решаются.

«Мы - за людей, мы хотим, чтобы они жили лучше. Мы такие же жители Пскова и ничем от граждан не отличаемся. Общение с властью идет, мы обо всех проблемах рассказываем, но мы не волшебники, чтобы по мановению палочки все разом решилось», - подвел итоги выезда депутат Денис Иванов.

По словам представителей власти, на проблемных участках округа ведется всесторонняя работа. Обещания даны, планы обозначены. Местным жителям остается только дождаться заветных разработанных планов по улучшению их жизни, которая фактически ничем не отличается от деревенской. Школьникам - скорейшей реставрации спортзала, чтобы заниматься и не дышать грибками. А городу - разобраться с аварийными проездами.

Андрей Николаев