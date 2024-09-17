Денис Иванов: Мы — за людей, мы хотим, чтобы они жили лучше

Контрольный выезд на округ №15 в Пскове сегодня, 17 сентября, совершили глава города Пскова Борис Елкин, председатель городской Думы Александр Гончаренко и депутат городской Думы от округа Денис Иванов. Представители власти посетили микрорайоны Пожигово, Силово-Медведово, Павшино и Терехово, а также осмотрели спортзал Лицея №22 и муниципальный проезд между многоквартирными домами №№ 5, 11 на улице Алтаева. Подробнее об озвученных проблемах и намеченных решениях - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Во время посещения микрорайона Пожигово местные жители выразили свои пожелания по обустройству пустующей территории. Жители подали заявку на оформление территориального общественного самоуправления. После оформления ТОСа жильцы хотят обустроить пустырь под детскую площадку, которой так не хватает детям. Планируется обсуждение по установке нескольких фонарей для подсветки потенциальной площадки.
«Здесь участок закольцован домами: и удобно, и дети были бы под присмотром соседей», - отметил местный житель.
Также жители отметили плохое состояние подъездной дороги. Глава города предложил сделать качественную гравийную дорогу, так как асфальтоукладчик не сможет проехать по уже имеющемуся пути.
Далее Денис Иванов и Борис Елкин провели встречу с жителями микрорайонов Силово-Медведово, Павшино и Терехово. Псковичи пожаловались на отсутствие освещения и состояние дороги. Разразилась жаркая дискуссия на тему того, что жители, несмотря на то, что территориально принадлежат в городу и платят за электроэнергию по городским тарифам, испытывают трудности с электричеством. Оно периодически пропадает и, по мнению жителей, не соответствует тем условиям, за которые они платят деньги.
«Мы можем сделать запрос и узнать, в чем проблема именно этого участка», - отметил Денис Иванов в ходе дискуссии.
На встрече отметили, что установленные фонари на съезде с кольцевого участка дороги не соответствую никаким нормативам, а комплексно решить проблему не позволяет отсутствие плана благоустройства данного микрорайона.
Второй вопрос местных жителей был об асфальтированном покрытии участка дороги до поселений. Сейчас дорога имеет гравийное покрытие и, по словам псковичей, опасна для идущих по ней детей из-за пыли и камней.
В ходе обсуждения глава города пообещал, что в 2025 году 1,5 километра дорожного покрытия на въезде в микрорайон заасфальтируют силами города.
Проблематика района такова, что при выделении участков люди строили дома хаотично, и для того, чтобы сделать проспекты и улицы, нужен большой комплекс мер, таких как: замеры геодезистов и межевание, так как люди занимались «самозахватом» территорий, построив заборы не по границам своих участков, пояснил Денис Иванов.
Другой проблемой является то, что ресурсоснабжающая организация не предоставляет технических условий. В тех местах проходит производственная зона, и запитать электричеством данный участок проблематично. Весь комплекс проблем задерживает проектирование.
Денис Иванов объяснил местным жителям материальную сторону вопроса - у города просто нет такого количества средств, чтобы решить проблему разом и комплексно. Микрорайон весьма крупный, и необходимо привлечение большого количества средств, которые сейчас город не может себе позволить.
Также Денис Иванов посетил спортзал Лицея №22, в котором на стенах растет грибок. Связано это с тем, что под лицеем проходит теплотрасса и канализационные трубы, поэтому подвальные помещения под помещением периодически затапливаются: тепло и высокая влажность - идеальные условия для роста грибков, опасных для детей.
Капитальный ремонт осложняется тем, что подрядчики не соглашаются взяться за ремонт данных помещений из-за нерентабельности для них всего проекта. Администрация школы четыре раза объявляла торги, но найти подрядчика так и не удалось.
Денис Иванов, директор лицея Светлана Меренкова и начальник управления образования Геннадий Иойлев сошлись во мнении, что во многом комплекс проблем связан с бюрократическими трудностями и условиями, соблюсти которые зачастую становится невозможно.
Проблему со спортзалом будут рассматривать, продлевать контракт и добавлять в план по финансированию на следующий год, так как окончание следующего этапа торгов наступит в октябре, и представители власти опасаются, что зал не успеют отремонтировать в установленные сроки.
Для заключения договора с подрядчиком у того должна быть наработана определенная сумма контрактов, чтобы он мог участвовать в торгах. Многие подрядчики отказываются от проекта из-за маленького объема работ. Для них это нерентабельно. А привлечь подрядчиков «без опыта работы» также нельзя - они не могут участвовать в торгах.
Далее депутат Денис Иванов и председатель городской Думы Александр Гончаренко совершили пешую прогулку до муниципального проезда между домами №№5, 11 на улице Алтаева, который необходимо отремонтировать, но город на это не выделяет деньги.
«Остался, наверное, единственный муниципальный проезд к многоквартирным домам, где именно городу принадлежит земля. И мы уже какой год просим. Даже машине, джипу не проехать, голуби в луже купаются. Смех смехом, но, к сожалению, вот так», - указал депутат.
Целью выезда Денис Иванов обозначил видимость работы местных депутатов. Своим примером он хочет показать, что людей слышат, их проблемы решаются.
«Мы - за людей, мы хотим, чтобы они жили лучше. Мы такие же жители Пскова и ничем от граждан не отличаемся. Общение с властью идет, мы обо всех проблемах рассказываем, но мы не волшебники, чтобы по мановению палочки все разом решилось», - подвел итоги выезда депутат Денис Иванов.
По словам представителей власти, на проблемных участках округа ведется всесторонняя работа. Обещания даны, планы обозначены. Местным жителям остается только дождаться заветных разработанных планов по улучшению их жизни, которая фактически ничем не отличается от деревенской. Школьникам - скорейшей реставрации спортзала, чтобы заниматься и не дышать грибками. А городу - разобраться с аварийными проездами.
Андрей Николаев