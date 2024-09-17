Общество

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Герои партизанского движения на Псковщине. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодняшний разговор был посвящен героям партизанского движения на Псковщине.

Как и из кого формировалось руководство партизанскими отрядами? Кто из командиров партизанских отрядов, действовавших на Псковской земле, наиболее известен и почему? Какова роль партизанских соединений в освобождении Псковской земли? Об этом и многом другом ведущий Олег Добрынин поговорил с краеведом, историком партизанского движения на Псковщине в годы Великой Отечественной войны, главным редактором многотомника «Солдаты Победы» Николаем Никитенко.

Проект «Летопись воинской славы Псковской земли» реализуется при поддержке правительства Псковской области.