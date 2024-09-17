Общество

Роллы с сальмонеллой, или Как похудеть за 6 дней

На прошлой неделе общественность шокировала новость о сальмонелле, найденной в продукции великолукского суши-бара. Грубое нарушение санитарных норм привело к тому, что 14 человек оказались в больнице с симптомами острого отравления. К счастью, все остались живы, и даже те, кто не обращался за помощью медиков.

Обозреватель Псковской Ленты Новостей побеседовала с одним из пострадавших, который заказал роллы с опасной бактерией на день рождения супруги. Какая часть сета оказалась под подозрением, как протекало инфекционное заболевание, какие нарушения выявили в злополучном кафе, и на что обращать внимание, если не хотите экстренно похудеть на 6 килограммов, - в материале Ульяны Лаблюк.

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.1

«Подарок» на день рождения

Вечером 31 августа семья из Великих Лук решила устроить праздничный ужин. По случаю дня рождения супруги Павел пригласил в гости тестя и тёщу и решил порадовать всех вкусным угощением. Долго не мог определиться, что именно заказать, в итоге выбор пал на сет роллов из местного суши-бара, который ранее не вызывал нареканий.

«Мы постоянно там заказывали, всё было нормально. Посидели в субботу, ели вчетвером: я, жена, тёща и тесть. Было вкусно, никакого необычного привкуса или запаха. В воскресенье к вечеру мне стало как-то очень нехорошо: я сдался пораньше, так как съел больше всех. Жена ещё держалась, тёща тоже - поначалу вроде ничего, а в понедельник началось и у неё. Тесть не ел один вид роллов, запечённые с какой-то копченостью (может, именно во время запекания там что-нибудь активизировалось?), у него симптомы так и не появились. Мы же без конца бегали в туалет - жидкий стул, что съел, то сразу и вышло, и так длилось почти неделю. Тошноты не было, а вот температура подскочила, у меня и у жены два дня держалась под сорок», - поделился своими тяготами великолучанин.

Лечиться было решено дома, так как в случае госпитализации не с кем было бы оставить маленькую дочь - она, кстати, не заболела, так как роллов не ела. Родители, тем временем, принимали активированный уголь, порошки для восполнения жидкости, антидиарейные препараты, готовили рисовые отвары, старались пить больше воды.

«Мне вода вообще не шла, а жена помногу пила, поэтому, наверное, быстрее отошла, и в целом у неё заболевание легче протекало. Мы все очень сильно скинули в весе - жена 6 кг, я - 5. Хотела похудеть - вот я и сделал ей подарок на день рождения», - вздохнул Павел.

Окончательно ему полегчало только к вечеру пятницы, 6 сентября, а ещё накануне он был готов ехать в больницу, так как симптомы не исчезали, а порой усиливались. Великолучанин уточнил, что к помощи медиков в итоге не прибегал, а вот анализы всё же решил сдать (был поставлен диагноз «сальмонеллез»), причём вместе с тёщей, за которую переживали больше всего. «Возраст 65 лет, сахарный диабет - ей долго было не отойти. Сейчас начала двигаться потихоньку и нормально есть, но у нее и симптомы появились позже. «Отставала» от нас на пару дней. Симптомы те же, но температура держалась дольше - под сорок почти 5 дней. Говорит: «Никогда не ела эти ваши роллы, зачем начала. Попробовала раз в жизни, называется, больше никогда не буду»», - рассказал наш собеседник.

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.1

Уже ближе к концу «туалетных приключений» ему позвонили из Центра гигиены и эпидемиологии и спросили, не брал ли он роллы в таком-то заведении такого-то числа, как состояние, нет ли симптомов отравления. Павел подтвердил, что делал заказ, но в медицинской помощи не нуждается - на тот момент все мучения уже были позади.

«Рекомендовали пока что там не заказывать. А я вообще больше не буду их есть, мне хватит, я наелся. Мне роллы вообще раньше не нравились, потом почему-то начали покупать. Теперь меня отвернуло надолго. Я изучил вопрос: сальмонеллез - не очень хорошая болячка. Все зависит от количества употребленного. Если съесть сильно много отравленной сальмонеллой еды, можно и богу душу отдать, если в больницу не обратиться. Осложнений очень много, но у нас, к счастью, все нормально прошло», - подытожил горожанин.

Отметили начало учебного года

Название суши-бара, продукцией которого отравился наш собеседник и не только он, на прошлой неделе обнародовало Управление Роспотребнадзора по Псковской области. Это магазин-кафе Sushi like, который довольно популярен в южной столице и ранее получал лишь положительные отзывы. Вплоть до конца августа горожане писали о том, что готовят там вкусно, отмечали приятный вежливый персонал, своевременность доставки. «Теплые, вкусные и красивые роллы», - гласит один из отзывов в интернете.

Великолучанка Анна, которая ранее не раз заказывала продукцию этого суши-бара, крайне удивлена произошедшему. «Мы неоднократно покупали там сеты, всегда было вкусно, всё свежее и качественное. Потом перестали заказывать, так как стали готовить роллы самостоятельно дома - наверное, это и к лучшему. Очень страшно оказаться в подобной ситуации, отравление - вещь серьёзная», - прокомментировала она новость о госпитализации 14 любителей покупных деликатесов.

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.1

Именно столько пострадавших оказались в стационаре Псковской областной инфекционной клинической больницы. Первые экстренные извещения о случаях инфекционных заболеваний медики направили в Управление Роспотребнадзора по Псковской области 4 сентября. «Пострадала группа студентов - 7 человек, которые в общежитии отмечали день рождения и заказали суши в магазине-кафе Sushi like. Сначала заболевшие лечились самостоятельно, но не справились с диареей и обезвоживанием. Вызвали врача, тот дал пострадавшим направление в больницу», - рассказали в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование в связи с массовым отравлением. В инфекционной больнице при опросе других пациентов выявили еще семерых пострадавших, которые 31 августа также заказывали суши в том же месте общественного питания. Далее в рамках эпидрасследования сотрудники ведомства проанализировали списки заказов из магазина-кафе и выявили еще одну отравившуюся семью. Ребенку вызывали скорую помощь, взрослые лечились самостоятельно.

«Заказывали на большую компанию, сейчас все всемером лежим в больнице с отравлением. Думайте сами, стоит ли того такая еда...», «Студенты хотели отметить начало учебного года, заказали роллы из этого заведения. В итоге все оказались в больнице с сальмонеллезом. Рвота, понос, ужасное самочувствие. Что уж говорить о важном пропущенном форуме и учёбе в целом. Уколы, капельницы… Здесь заказывать просто опасно», - поделились пострадавшие отзывами в интернете.

На предприятие общепита, где они подхватили инфекцию, экстренно выезжали специалисты Роспотребнадзора: делали смывы с поверхностей, отбирали пробы готовой и сырой продукции, брали анализы у персонала. Возбудитель инфекционного заболевания - сальмонелла - был выделен из продуктов питания.

Кроме ряда грубейших нарушений санитарно-эпидемиологических норм и правил технологии приготовления роллов и суши было установлено, что персонал магазина-кафе работает без медицинского обследования. Это связано с высокой текучкой кадров, работники просто не успевали пройти медосмотр, уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

По итогам проверки был составлен досудебный протокол о временном запрете работы общепита, чтобы обезопасить остальных приверженцев японской кухни. В настоящее время действует решение суда о приостановлении деятельности на 20 суток. Юристы отдела защиты прав потребителей областного Управления Роспотребнадзора помогают пострадавшим в составлении претензии для компенсации причиненного вреда - 8 из 16 отравившихся обратились в ведомство за соответствующей помощью.

«Магазин временно не работает по техническим причинам. Приносим свои извинения. Скоро вернёмся», - гласит объявление в паблике того самого суши-бара в соцсети «ВКонтакте». Через группу мы попытались связаться с его представителями, но ответа так и не получили.

Доверяй, но проверяй

В Псковской области подобные случаи отравлений происходят нечасто - последний фиксировался еще в доковидное время. А вот из других регионов периодически долетают вести о некачественной продукции суши-баров. Так, в 2023 году заразились сальмонеллезом любители японской кухни из Челябинска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, в июне текущего года массово отравились роллами жители Курска. Совсем недавно аналогичная беда приключилась с жителями Сургута.

Обычно речь идёт о 10-15 пострадавших. Однако, как показывает история Павла из Великих Лук, который отравился роллами вместе с женой и тёщей, случаев может быть гораздо больше - порой люди предпочитают отлеживаться дома и лечиться подручными средствами.

Здесь мы полностью солидарны с Роспотребнадзором: если вы почувствовали недомогание после употребления суши, лучше обратиться к врачу. Он поможет определить причину отравления и назначит лечение.

«Приготовление популярного блюда юго-восточной кухни, изобретенное китайскими моряками, требует соблюдения строгих правил гигиены, чтобы предотвратить загрязнение продуктов и распространение бактерий. Однако не все заведения общественного питания соблюдают эти правила, что может привести к отравлениям, кишечным инфекциям и гельминтозам», - подчеркнули в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Нарушения могут быть следующими:

• Использование некачественных или испорченных продуктов.

• Несоблюдение правил хранения и транспортировки продуктов.

• Недостаточная термическая обработка морепродуктов.

• Нарушение правил гигиены персоналом заведения.

• Нарушение технологии приготовления.

Как себя обезопасить? Специально для нас в ведомстве подготовили памятку по выбору роллов и суши.

Чтобы снизить риски отравлений, кишечных инфекций, гельминтозов при употреблении такой еды, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

Выбирайте проверенные заведения с хорошей репутацией.

Обращайте внимание на чистоту и порядок в заведении.

Следите за тем, чтобы персонал был одет в чистую одежду и использовал перчатки.

Не ешьте суши, если они имеют неприятный запах или внешний вид.

Соблюдайте правила личной гигиены перед едой.

Роллы и суши, купленные в магазине или приготовленные самостоятельно, должны храниться в домашнем холодильнике не более суток, невскрытую упаковку продуктов из магазина нужно использовать в течение указанного на этикетке срока годности.

При покупке продукта в магазине обратите внимание на условия хранения – они должны соответствовать указанным производителем на этикетке, на сроки годности, состояние упаковки – она должна быть герметичной, не вздутой, без следов подтеков.

При заказе доставки через интернет помните, что под видом реально существующего ресторана могут скрываться сайты-двойники, реализующие продукцию сомнительного качества, опасную для здоровья.

В Роспотребнадзоре также заметили, что высокая концентрация соли в составе соевого соуса и рыбопродуктов может способствовать развитию гипертонии и заболеванию почек и суставов, а большая концентрация йода может вызвать сбой в работе щитовидной железы и изменение уровня гормонального фона. Кроме того, рыба и морепродукты имеют свойство накапливать токсины, которые содержатся в месте их обитания. При употреблении большого количества морепродуктов могут проявляться такие симптомы, как головные боли, слабость, тошнота. Специалисты рекомендуют ограничить потребление суши при наличии сахарного диабета, гастрита, холецистита, панкреатита и патологии органов желудочно-кишечного тракта, острых инфекционных заболеваний.

Сальмонеллез - довольно опасная инфекция, от которой, к сожалению, никто не застрахован на 100%. Однако соблюдение вышеперечисленных рекомендаций, а также правил личной гигиены могут существенно снизить риски заражения этим и другими кишечными заболеваниями. Будьте здоровы, бдительны и не увлекайтесь самолечением в случае ухудшения состояния во избежание тяжелых последствий.

Ульяна Лаблюк