Общество

Более 40% псковичей считают, что медицина стала лучше, чем 10 лет назад – опрос

44% псковичей считают, что современная медицина стала лучше, чем десять лет назад. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Чаще с этим согласны женщины, чем мужчины (46% против 42%). 56% опрошенных до 34 лет также уверены в том, что медуслуги в целом стали лучше за последнее десятилетие, а вот среди тех, кто старше 45 лет, уверенных в этом — лишь 27%. Каждый пятый не заметил существенных изменений в российском здравоохранении за последние 10 лет.

Доступность медицинских услуг в своем городе псковичи оценили в среднем на 3,4 балла, а качество — на 3,1 балла из 5. Стоит отметить, что не все имеют на этот счет одинаковое мнение — доступность и качество медуслуг выше оценивают граждане в возрасте до 34 лет (по 3,5 балла в среднем) и те, кто получает до 50 тыс. руб. (доступность — на 3,6, качество — на 3,4 балла). Горожане с более высокими доходами реже ставят высокие оценки отечественному здравоохранению, средние баллы за доступность и качество медуслуг — по 2,8.