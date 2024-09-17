Общество

Депутаты и сотрудники Псковской гордумы привились от гриппа

Процедуру вакцинации от гриппа 17 сентября прошли депутаты Псковской городской Думы, их помощники, сотрудники аппарата, а также члены их семей. Всего привились более 20 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

В зале заседаний ПГД был организован пункт вакцинации. Сначала проводился необходимый медицинский осмотр – замерялась температура. После него – прививка.

«Делать прививку или нет? Однозначно "Да!". Считаю, что вакцина от гриппа эффективна, помогает снизить риск заболевания и избежать осложнений. Поэтому прививку делаю каждый год», - рассказала сотрудник Псковской городской Думы Светлана Степина.

Напомним, врачи призывают псковичей активно прививаться от гриппа, а медицинский персонал Псковской городской поликлиники ежегодно осуществляет выезды на предприятия и в организации города.