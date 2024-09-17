Общество

330 кг сыра Маасдам не пропустили в РФ через границу в Псковской области

В Псковской области инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз 330 кг сыра сорта Маасдам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-белорусской границе инспекторы управления запретили незаконный ввоз сыра, перевозившегося с нарушением ветеринарно-санитарных правил транспортировки в машине, которая не была оснащена холодильным оборудованием.

Также в ходе ветеринарного контроля специалисты установили, что на партию Маасдама отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность сыра.

Перемещение 330 кг сыра по таможенной территории Евразийского Союза запрещено, сотрудники оформили акт о возврате и отправили сыр в Республику Беларусь.