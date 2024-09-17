Общество

Отголоски шинного искусства

Клумбы, лебеди и детские тренажёры из старых покрышек - явление исчезающее, но пока не изжившее себя окончательно. Подобные арт-объекты всё ещё встречаются в некоторых дворах Пскова и других городов области. Жители продолжают «благоустраивать» прилегающую территорию шинами, забывая, что подобные элементы «декора» не только портят экологию, но и могут стать причиной для административного наказания.

Псковская Лента Новостей выяснила, что сегодня делают из «лысой» резины, жители каких микрорайонов грешат этим чаще, какой может быть альтернатива, и куда следует сбывать опасные отходы.

Фото: УК «Новый квартал»

Вне закона

Каждый человек хотя бы единожды видел прикопанные в землю шины, выполняющие роль клумб, ограждений, детских аттракционов. Знаменитые «гуси-лебеди» из лысой резины и другие скульптуры, окрашенные в яркие цвета и получившие название «ЖЭК-арт», и сегодня встречаются на придомовых территориях в частном секторе и вблизи многоквартирных домов.

Почему раньше использовали подобные дизайнерские решения? Всё просто: шины являются бесплатным и легкодоступным материалом, который всегда под рукой. Не надо тратиться на покупку вазонов, ограждений. Между тем, сегодня резиновые «поделки» выглядят не слишком уместно, навевая грустные воспоминания о постсоветском времени.

Более того, в наши дни «лебеди» и прочие элементы дворового творчества, выполненные из отслужившей свой век резины, являются незаконными. В 2021 году законодатели наконец-то услышали экологов, давно твердивших о вреде, который автопокрышки наносят природе, и ввели запрет на их использование.

В связи с этим в Пскове на протяжении последних трёх лет ведется активная работа по демонтажу подобных конструкций и недопущению их появления в будущем.

«Мы размещаем информацию на всевозможных площадках, чтобы информировать граждан о том, как необходимо обращаться с данным видом отходов. Дело в том, что отработанные автомобильные шины и покрышки относятся к IV классу опасности, они токсичные, поэтому подлежат накоплению и утилизации отдельно от других видов отходов. Что касается «лебедей» во дворах и использования покрышек в качестве клумб, ограждений спортивных площадок — это недопустимо ввиду класса опасности», - подчеркнула и. о. начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Дарья Дмитриева.

Отметим, при нагревании, в том числе под лучами солнца, шины способны выделять в воздух и почву вредные вещества, тяжёлые металлы и канцерогены, которые впоследствии проникают в грунтовые воды, отравляя окружающую среду. По данным экспертов, всего за три года покрышки способны загрязнить почву в радиусе более 50 метров. И это при условии, что они будут просто лежать на земле. Срок разложения таких отходов превышает 130 лет.

Активное участие в борьбе с «ЖЭК-артом» принимают управляющие компании, которые своими силами демонтируют резиновые элементы благоустройства, находящиеся на дворовых территориях, после чего отправляют их на утилизацию. Если граждане, которым мешают такие конструкции под окнами, либо те, кто переживает за экологию, обращаются напрямую в УГХ, соответствующая информация направляется в управляющую компанию, в зоне ответственности которой находится указанная территория. И объекты довольно быстро демонтируют, проблем с этим не возникает, заверила Дарья Дмитриева.

Хорошая альтернатива

Автомобильные шины являются опасными отходами, и во дворах им не место, подтвердил директор управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев. Он рассказал, что сотрудники УК внимательно следят за придомовыми территориями, и при обнаружении подобных объектов ликвидируют их. К примеру, покрышки, которые ранее выполняли роль клумб, не так давно демонтировали в Печорах возле многоэтажки на Заводской, 3Б.

Демонтированные шины в Печорах. Фото: УК «Новый квартал»

По словам руководителя «Нового квартала», элементы благоустройства из резины обычно встречаются в старом жилом фонде. Возле новых домов композиций из покрышек нет, и жители не изъявляют желания их установить в будущем.

«Жители новостроек очень капризно относятся к своей территории и стараются не заполнять её ненужным хламом. Ни покрышек, ни других лишних вещей там не появляется. Обычно люди устанавливают около подъездов и во дворах различные цветники на стойках, подставках, высаживают клумбы, благоустраивают прилегающую территорию. При этом всегда предварительно задают вопросы, можно ли это делать. Ко мне систематически обращаются собственники, желающие посадить цветы, деревья и тому подобное», - перечислил Антон Васильев.

Благоустройство в одном из дворов в Черёхе. Фото: УК «Новый квартал»

По его словам, вопросы благоустройства всегда решаются совместно с жителями. Инициативные жильцы, пожелавшие высадить возле дома дополнительные насаждения, выходят на субботники, в которых принимает участие и управляющая компания, в том числе предоставляя необходимый инвентарь. Люди сажают во дворах вечнозелёные и другие деревья: туи, можжевельник, яблони, сирень, клен, кизильник, привозят с дач, либо приобретают совместно с УК разнообразные цветы. В зависимости от сезона на придомовых территориях можно заметить бархатцы, астры, лилии, тюльпаны, пионы, гортензии, фиалки и другие растения. И высаживают их не в старые покрышки, а в аккуратные клумбы и вазоны. Кроме того, жители украшают дворы садовыми фигурами, своими руками создают малые архитектурные формы.

«Такие красивые ухоженные участки всегда вызывают приятные эмоции не только у собственников жилья, но и у всех проходящих мимо. Благодарим неравнодушных людей, которые занимаются озеленением и благоустройством своих придомовых территорий», - добавил директор УК «Новый квартал».

Он заметил, что противятся современным способам благоустройства редкие «консерваторы», которые «не могут ничего другого предложить и ничего не хотят менять». «Даже бабушки с пониманием и уважением к относятся к тому, что шины нужны убирать, так как они являются пережитком прошлого. Большинство людей обычно за, но здесь важен вопрос дальнейшего благоустройства. Всё должно быть вовремя покошено, подстрижено, лишнее убрано, в том числе сухие деревья, ветки. Люди сами хотят выходить на субботники, когда они видят, что территория ухоженная, что всё цветёт и пахнет. Им самим приятнее соблюдать чистоту, ухаживать за насаждениями. А если во дворе непроходимые кусты и трава по колено, шиповник растет — никто туда не захочет лезть», - подытожил Антон Васильев и обратил внимание на то, что управляющая компания обязана следить за состоянием придомовой территории на протяжении всего года.

Не перекладывать ответственность

Несмотря на введённые запреты и проводимую разъяснительную работу, многие люди по-прежнему продолжают размещать резину в своих дворах. К примеру, возле дома на улице Маршала Жукова в Великих Луках недавно сделали «парковку» из подручных материалов. «Дело хорошее, если бы не одно но. Не придумали ничего умнее, как привезти сотню б/у шин. Уважаемые службы, которые могут повлиять на это безобразие, примите, пожалуйста, меры. Резина, из которой изготавливают автомобильные шины, относится к отходам четвертого класса опасности. Она содержит довольно много вредных веществ», - разместил пост в местном паблике возмущённый горожанин и посетовал, что «наших людей никакими штрафами не напугать».

Фото: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

Денежное взыскание за подобные деяния действительно предусмотрено. На основании части 1 статьи 8.2 КоАП за несоблюдение требований при обращении с отходами производства и потребления (сюда подпадает и использование автомобильных шин для изготовления ограждений, клумб, скульптур, детских аттракционов и спортивных тренажёров) предусмотрены штрафы для граждан в размере от 2000 до 3000 рублей, для юрлиц - от 100 до 250 тысяч рублей.

Псковичам штрафы пока не выписывали. «Не было такой практики. Если мы говорим про те покрышки, которые давно используются как элемент благоустройства, понять, кто и когда их туда установил, очень сложно. То же касается и складирования старых шин на контейнерных площадках. Там нет камер, которые могли бы подтвердить личность человека, который положил отходы и уехал, доказать всё это очень сложно», - пояснила и. о. начальника управления городского хозяйства.

Дарья Дмитриева напомнила, что складировать покрышки на контейнерных площадках, выбрасывать в баки и оставлять на дворовых территориях строго запрещено. Ответственность за доставку шин к месту их утилизации полностью лежит на автовладельцах. Тем более, в Пскове есть организации, которые за деньги принимают б/у резину. «Для этого владельцу необходимо взять и сложить покрышки не у себя во дворе, а отвезти в одну из данных организаций. Конечно, их принимают на платной основе, но других вариантов нет. Если автовладелец оставляет использованные покрышки на контейнерной площадке на размежеванной территории, отнесенной к многоквартирному дому, финансовое бремя ложится на управляющую организацию, которая обслуживает данную территорию. Либо на муниципалитет, если контейнерная площадка муниципальная. Это перекладывание ответственности на кого-то другого», - добавила представитель УГХ.

Шины можно оставить на утилизацию в любом шиномонтаже за отдельную плату, подтвердил руководитель АНО «Институт переработки вторсырья», автор проекта «Экобаза60» Максим Сотник. По его данным, у большинства таких компаний есть договоры на утилизацию.

Экоактивист считает, что проблему раздельного сбора отходов, в том числе и старых покрышек, можно решить только за счёт увеличения количества социальной рекламы и ресурсов, которые тратятся на освещение данных вопросов. Причём важно использовать разные площадки и форматы. К примеру, с бабушками лучше всего работать через телевидение, радио или газеты.

«Экобаза» на практике призывает население заниматься раздельным сбором отходов и целом бережно относиться к ресурсам, по возможности создает для этого условия. Например, мы планируем уже третий год подряд собирать новогодние ёлки на дробление. Мелочь, а именно с таких инициатив всё и развивается», - привёл пример Максим Сотник.

Он предположил, что стоило бы проводить аналогичные сезонные акции и по сбору шин, однако собрать их - полдела. Другой вопрос: кто заплатит за переработку, для которой легковые шины не слишком интересны из-за своего состава (текстиль и нейлон)? «Мало резины, сложнее процесс переработки в крошку. Проще работать с шинами от грузовой техники, там состав другой и резины больше», - пояснил наш собеседник.

Таким образом, самый простой способ избавиться от старых покрышек законно — оставить их в шиномонтаже за небольшую плату. Можно рассмотреть возможность поездки до ближайшего пункта утилизации в Ленинградской области, где подобные отходы принимают бесплатно. А вот выбрасывать или «приспосабливать» шины для использования на придомовой территории не стоит, если не хотите, чтобы практика наложения штрафов началась именно с вас.

Ульяна Лаблюк