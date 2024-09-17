Общество

Эффект массового гипноза: как Анатолий Кашпировский продолжает зарабатывать миллионы

Популярный в 80-х и 90-х психотерапевт Анатолий Кашпировский, несмотря на солидный возраст, продолжает активно выступать перед публикой. Только в столице в этом году он провел не менее 10 творческих встреч, а также вечер в честь своего 85-летнего юбилея.

Стоимость билетов начинается от 3,4 тыс. рублей и доходит до 9 тыс. Таким образом, за один вечер экстрасенс зарабатывает порядка 1,5 млн рублей. При этом никакого бизнеса за Анатолием Кашпировским или его супругой не числится.

Феномен массового воздействия в психологии называется термином «заражение», рассказала руководитель НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Валаева, пишет «Известия».

«Люди воздействуют в группе друг на друга не рационально, а с помощью эмоционального заражения. Для этого создаются специальные условия, чтобы вызвать публичную массовую истерию. Люди психически «раскачиваются» и заражают друг друга эйфорией. У тех, кто предрасположен к этому, могут происходить значимые изменения, так как они внушаемы», — пояснила она.

Например, может пройти головная боль. Но спустя какое-то время начинается существенное ухудшение состояния, предостерегла врач. Подобное эмоциональное раскачивание, по ее словам, в перспективе плохо влияет на людей.

«Кто-то становится зависимым от алкоголя или наркотиков, а здесь появляется потребность в этом состоянии. Они готовы отдать всё, лишь бы испытать эйфорию от взаимодействия с этим человеком», — отметила Ольга Валаева.

Однако люди с серьезными проблемами со здоровьем, например, больные раком могут пропустить ценное время, поддавшись на ложную возможность излечения, добавила она.