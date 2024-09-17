Общество

Около 70 детей в Великих Луках состоят на профилактическом учете в ПДН

Представители Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки провели проверку работы подразделения по делам несовершеннолетних в рамках акции «Гражданский мониторинг». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Председатель Общественного совета при ОМВД Василий Марченков и член Общественного совета Александр Ильичев посетили отделение. Они отметили отличную организацию работы и профессионализмом его сотрудников. При входе общественники обратили внимание на необходимую информацию: график приема граждан, сведения о режиме работы, а также дополнительные материалы. Затем они ознакомились с задачами и обязанностями инспекторов.

А беседа с несовершеннолетними позволила общественникам понять, насколько сложна и ответственна работа с ними. Они смогли оценить уровень подготовки самих сотрудников, которым нередко приходится на практике сталкиваться с фактами различных правонарушений и примерами неисполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей.

Если говорить о текущей ситуации, то на данный момент в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Великие Луки на профилактическом учете состоят около 70 несовершеннолетних и под контролем находятся более 100 семей, в которых проживают около 180 детей.

Инспекторы ПДН активно проводят профилактические мероприятия среди подростков, чтобы предотвратить нарушения закона с их стороны. Они организуют акции, лекции в учебных заведениях, консультируют ребят и их родителей по правовым вопросам.

По итогам встречи общественные наблюдатели дали положительную оценку деятельности представителей ПДН. Они отметили их компетентность и неравнодушие к проблемам несовершеннолетних. Важно, что в этом подразделении работают такие преданные своему делу люди, которые прилагают максимум усилий для предотвращения противоправных деяний в подростковой среде и всегда готовы оказать необходимую помощь своим подопечным, чтобы направить их на путь исправления, заметили в УМВД.