Общество

Завод «Титан-Полимер» помог закупить мебель и игрушки опочецкой школе-интернату

Завод «Титан-Полимер» оказал благотворительную помощь Опочецкой специальной школе-интернату. С помощью «Титан-Полимера» в игровой комнате школе-интерната появились удобные столы для настольных игр и занятий творчеством, а также новые стеллажи. Кроме того, на средства, выделенные компанией, организация смогла закупить новые игрушки для детей: конструкторы, пазлы, наборы для творчества и мягкие игрушки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото: «Титан-Полимер»

«Ребята с огромным удовольствием проводят свободные вечера за играми. Это позволяет им снять напряжение после учебного дня, восстановить эмоциональный фон, зарядиться положительными эмоциями, а значит, стать чуточку счастливее!» - сказала директор Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната Людмила Чушева.

В учреждении обучаются и проживают дети с особенностями развития. Большое внимание в образовательном процессе отводится именно игровой деятельности.

Напомним, что ранее Завод «Титан-Полимер» неоднократно оказывал благотворительную помощь детским интернатным учреждениям: закупал развивающие игрушки для воспитанников Бобровского детского дома и оборудовал сенсорную комнату в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района.