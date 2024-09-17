Общество

Победителей регионального этапа премии «Мы вместе» наградила Ольга Тимофеева

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева наградила победителей регионального этапа Международной Премии #мывместе в рамках форума «Волонтёрство через всю жизнь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Участниками премии становятся добровольцы, наставники, НКО, компании, регионы, муниципальные образования с целью получения поддержки, признания в своем регионе и на федеральном уровне. Участники становятся трансляторами ценностей премии, которые включают культуру солидарности и взаимопомощи, гражданственность, служение Отечеству, милосердие и гуманизм. Организатором премии является Ассоциация «Добро.рф», учредителем - Росмолодёжь.

В этом году Псковский регион стал одним из лидеров по числу инициатив-победителей. Для участия в премии из Псковской области было подано более 130 инициатив, из которых отмечены 13.

Одной из самых популярных стала новая номинация «Волонтёр года» в категории «Личность». Премия присуждается за вклад в развитие волонтерского движения или общественно значимые поступки, меценатство и помощь людям. В этом году победителями в ней стали 118 человек, из которых двое жителей Псковской области: Наталья Фуфаева и Александр Шулаев.

Все финалисты регионального этапа получают экспертное сопровождение, для них организуются встречи с руководством региона, а также открываются дополнительные возможности продвижения на платформе Добро.рф, оказывается содействие в привлечении партнеров. Победители этого года получат поощрение в виде благодарности, а также участникам предоставят сертификаты на поездку от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

Полный список победителей опубликован на сайте премия.мывместе.рф.

Напомним, в декабре этого года состоится награждение лучших проектов по итогам федерального этапа премии. Награды победителям вручит лично президент страны Владимир Путин. Финалисты регионального этапа также могут подать заявку на участие в финале премии и получить признание на международном уровне.