Общество

Михаил Ведерников: Три нацпроекта в Псковской области исполнены на 100%

Лидирующие строчки рейтинга со стопроцентным исполнением национальных проектов в Псковской области занимают три направления: «Производительность труда и поддержка занятости», «Экспорт» и «Цифровая экономика», доложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 20 сентября, на совещании по реализации национальных проектов в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

С учетом нового подхода к оценке реализации нацпроектов на федеральном уровне общий показатель исполнения по 47 региональным проектам составляет почти 96%, уточнил он. Выше среднероссийских показатели реализации нацпроектов «Культура» и «Безопасные качественные дороги». «Всем нужно стремиться к 100% по результатам каждой отчетной кампании. Нужно особое внимание уделять работе с электронным бюджетом, не забывая при этом о ритмичности исполнения и финансирования мероприятий. Пристальное внимание необходимо уделить строящимся объектам. Все они должны быть завершены в срок», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В рамках совещания участники рассмотрели вопросы реализации нацпроектов по наиболее сложным направлениям. О положении дел на объектах доложили ответственные от исполнительных органов Псковской области.

На сегодняшний день из 12,5 миллиардов рублей, которые Псковский регион получил на реализацию нацпроектов, использовано 7 миллиардов. «Несмотря на то, что касса перестала быть краеугольным камнем в оценке реализации нацпроектов, про нее забывать нельзя. Ритмичность кассового освоения должна быть еще выше и лучше, чем в предыдущие годы», — обозначил Губернатор. Он также призвал начинать готовить исполнительную документацию по строящимся объектам. «Декабря не ждите», — заключил Михаил Ведерников.