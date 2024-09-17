Общество

Четыре класса закрыли на карантин в одной псковской школе

Из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей четыре класса закрыли на карантин в одной псковской школе. Обсуждение вопросов профилактики заболеваний в регионе прошло в пятницу, 20 сентября, на региональной межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Правительства Псковской области

На собрании отдельное внимание уделили вопросам иммунизации граждан группы риска. В первую очередь, это касается школьников и работников сферы образования, поскольку, по информации Роспотребнадзора, за неделю наибольший прирост случаев ОРВИ зафиксирован среди подростков в возрасте 7–14 лет. В связи с заболеваемостью закрыты четыре класса в одной псковской школе.

Руководители исполнительных органов в области образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ и транспорта проинформировали о реализации дополнительных мер профилактики заболеваний в подведомственных организациях. Это термометрия, санитарная обработка и регулярные проветривания помещений и т. д.

На данный момент в Псковской области привито от гриппа и ОРВИ более 44 тысяч человек, или около 13% от плана иммунизации. Из них около 30 тысяч — взрослые и порядка 15 тысяч — дети. Для реализации мероприятий по вакцинации в регион поступило почти 160 тысяч доз вакцины против гриппа. Об этом сообщила врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Псковской области Яна Вецкая.

В лидерах по вакцинации детского населения — Бежаницкий и Локнянский муниципальные округа, Себежский, Пустошкинский и Пушкиногорский районы. Активнее всего прививаются взрослые из Гдовского и Псковского районов, Локнянского, Дновского и Стругокрасненского муниципальных округов.

По итогам совещания Вера Емельянова поручила профильным ведомствам усилить системную работу по информированию населения о мерах профилактики гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции, в том числе о важности своевременной вакцинации. Главам муниципалитетов необходимо оперативно реагировать на эпидемиологическую ситуацию и принимать исчерпывающие меры по пресечению роста заболеваемости граждан.