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Общество

В Великих Луках продолжает работу мобильный пункт помощи жителям Тверской области

21.09.2024 09:28|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках продолжает работу мобильный пункт по оказанию консультационной и первичной помощи жителям Тверской области, приехавшим в город. Как сообщили в Telegram-канале администрации Великих Лук, пункт помощи находится в здании Управления образования администрации Великих Лук на улице Дружбы, 31.

По вопросам оказания адресной помощи можно общаться к руководителю Центра добровольчества города Великие Луки Карпенко Екатерине Ивановне по телефону +7 911 387-10-66.

Также работает телефон горячей линии 84822390982, по которому можно получить исчерпывающую информацию по всем интересующим вопросам на данную тему.

Напомним, что, по сообщениям СМИ, беспилотники сегодня ночью были сбиты на юго-западе Тверской области, которая граничит с Псковской областью. В том числе в Торопце. На данный момент федеральная трасса перекрыта. Железнодорожная станция Старая Торопа в Тверской области эвакуирована.

Теги: #пункт помощи
Источник: Псковская Лента Новостей
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