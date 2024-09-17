Общество

Борис Елкин рекомендует псковичам в выходные найти трех новых барсиков на улицах города

Глава Пскова Борис Елкин предлагает псковичам в выходные посетить театры и планетарий. Афишей мероприятий, которые пройдут в Пскове в субботу и востресенье, он поделился в своем Telegram-канале.

В частности, глава Пскова предлагает погрузиться в мир всеми известных сказок «Гуси-лебеди» или «Три медведя». Спектакли пройдут в Театре кукол (Конная, 3), в субботу и воскресенье в 12:00.

Также можно «выяснить причины возникновения небесных явлений», посмотрев полнокупольный фильм в псковском планетарии (Советская, 64А) в субботу в 14:00, «узнать о знаменитых песнях о любви или раскрыть тайну убийства человека в белом плаще на спектаклях» в Псковском театре драмы им. А.С. Пушкина (Пушкина, 13) в субботу и воскресенье в 19:00

Кроме того, Борис Елкин обращает внимание на возможности показать свои таланты на фестивале уличной культуры «Плеск» в скейт-парке в сквере им. А. Невского в воскресенье с 12:00 до 18:00 и насладиться звучанием органной духовной музыки в католическом храме (Плехановский посад, 64) в воскресенье в 17:00 или стать болельщиком на Кубке города по баскетболу в спортивной школе «Барс» (Набережная реки Великой, 16) в субботу с 10:00.

Кроме того, глава Пскова рекомендует жителям найти трёх новых Барсиков на улицах города.

«Желаю всем отличных выходных!», - отметил Борис Елкин.