Общество

В скифском кургане Туннуг в Долине царей нашли 7 тысяч предметов

Украшения из золота, упряжь, керамику в числе 7 тысяч предметов нашли этим летом участники экспедиции Русского географического общества (РГО) и Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в тувинском кургане Туннуг. При этом археологи приступили к вскрытию центральной части кургана.

Для работы на Туннуге ежегодно приглашаются добровольцы - в помощь ученым: в нынешнем полевом сезоне число участников экспедиции достигло 80 человек. Команде удалось обнаружить первое сопроводительное погребение - место, где находилась «свита вождя». За несколько месяцев работы удалось сделать более 7 тысяч находок, в основном - это кости людей и коней, элементы упряжи, изделия из керамики, железа и бронзы в традиционном скифском зверином стиле.

Могильник исследуется уже семь лет, на сегодняшний день раскопано более половины насыпи. Начало работ в центре кургана показало - могильная яма, вероятно, довольно глубокая и плотно забита камнями. Но первые находки в центральной части уже случились - это еще один аргумент в пользу версии, что курган не разграблен.

«Сопроводительное погребение было обнаружено в деревянной колоде, в непосредственной близости от центральной камеры. Погребение оказалось довольно богатым - украшения из золота, бронзовые зеркало, нож и акинак - короткий скифский меч - с навершием в зверином стиле, фрагменты ткани, кожи и меха. Кроме того, сохранились волосы, заплетенные в косы, - вероятнее всего, это подростковое захоронение», - заявила заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева, пишет ТАСС.

Кроме того, были найдены уникальные каменные стелы с изображением человека, также датированные IX веком до нашей эры, которые, видимо, были частью погребального ритуала. Эти артефакты - аналоги современных скульптур, однако с такой иконографией объектов еще не находили. Наиболее близкими по стилю можно назвать оленные камни - массивные стелы с изображениями оленей, которые часто можно встретить не только в Туве, но и на Алтае и в соседней Монголии.

«Я думаю, что это сооружение можно интерпретировать как своего рода храм. Такое глобальное строительство, приуроченное к погребению правителя, очевидно было вызвано его сильной личной властью: к нему многократно возвращались на протяжении тысячелетий. Причем, сложная структура кургана, покрытого каменным панцирем, вызывает массу вопросов: откуда скифы брали и как доставляли такое количество камня? По предварительным подсчетам, общая масса кладок превышает 10 тыс. тонн», - считает научный руководитель экспедиции «Туннуг» Тимур Садыков.

Туннуг - четвертый курган Долины царей, расположенной в отрогах Саянских гор на севере Тувы. Находки, перевернувшие представления историков, здесь были сделаны еще в 70-ые, и до сих пор ученые обнаруживают артефакты, которые современной науке еще не известны. Сенсационным открытием тувинской Долины царей стали находки раннескифского периода - IX-VII веков до нашей эры. Это позволило предположить, что скифы - кочевые племена, внезапно появившиеся на исторической арене Европы пару столетий спустя, пришли вовсе не из Северного Причерноморья, как считалось ранее, а из Азии. Теорию об азиатском происхождении этих народов предложил еще Геродот, живший во времена скифской гегемонии, однако окончательно доказать его предположение получилось только в наше время.

Сам курган - один из крупнейших, более 110 метров в диаметре, причем назвать точные размеры до завершения работ нельзя. Вокруг основного скифского сооружения - целая серия более поздних погребений, вплоть до X века нашей эры В одном из таких захоронений была найдена молодая женщина 25-30 лет с большим количеством золотых украшений, датированных III веком нашей эры. Можно предположить, что Туннуг выступал значимым сакральным памятником у кочевников на протяжении тысячи лет после его возведения и они хоронили свою знать вокруг него.

С 2018 года РГО и ИИМК РАН изучают курган. Первый же сезон показал, что могильник - самый древний из всех обнаруженных, относится к IX веку до нашей эры. Благодаря тому, что курган Туннуг находится в вечной мерзлоте, под каменной насыпью объекта существует высокая вероятность обнаружить сохранившуюся органику и разнообразные артефакты.