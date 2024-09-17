Общество

Директор Великолукского медколледжа стал лауреатом конкурса #МЫВМЕСТЕ

Директор Великолукского медицинского колледжа Александр Шулаев стал лауреатом регионального этапа конкурса #МЫВМЕСТЕ, сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

Заместитель Губернатора Псковской области Ольга Тимофеева наградила победителей регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ в рамках Форума «Волонтёрство через всю жизнь».

Псковская область оказалась лидером по числу инициатив-победителей регионального этапа — всего было подано 130, из которых отмечены 12 инициатив.

Одной из самых популярных номинаций оказалась новая — «Волонтёр года» в категории «Личность». Победителями в ней стали сразу 118 человек, из которых двое — жители Псковской области: Наталья Фуфаева и Александр Шулаев.

Все победители получат благодарственные письма, всестороннее экспертное сопровождение, а также сертификаты на поездку по программе Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».