Из игры — в глубь веков. История ролевого и реконструкторского движения на Псковщине. Часть 2 

Псковская Лента Новостей продолжает цикл статей об истории ролевого и реконструкторского движений на Псковщине. В прошлый раз мы проследили за тем, как увлечение небольшой компании друзей выросло в целое сообщество энтузиастов, которые выезжали в леса, чтобы перевоплотиться в рыцарей, эльфов и джиннов. Теперь же мы посмотрим на то, как из ролевой среды выделились первые псковские реконструкторы — люди, которые хотели уже не играть в выдуманные миры, а воссоздавать элементы реального исторического прошлого. Сегодня — о том, как они создавали собственные клубы, превращали Изборск в площадку для фестивалей и всего за один год собрали на трех таких мероприятиях огромные толпы из тысяч зрителей.

Первый фестиваль "Исаборг" в Изборске, 2007 год. Фото: ВК-сообщество "Исаборг, фестиваль раннесредневековой культуры"

В первом выпуске нашего цикла, посвященного ролевикам, мы рассказывали в основном о классических играх, которые проходили на природе. Однако участники движения не только играли, но и занимались историческим фехтованием — так называемыми боевками. Их организовывал Сергей Салмин — один из лидеров псковских ролевиков, сейчас больше известный как археолог и историк. Несколько десятков человек регулярно собирались вместе, чтобы сразиться друг с другом на мечах и копьях. «Домом» для них стал заброшенный завод недалеко от перекрестка Рижского проспекта и улицы Юбилейной — напротив магазина «Культтовары». «Там мы имели крышу над головой — она была необходима, так как мы находимся на северо-западе, теплое время у нас ограничено, световой день тоже, а дожди бывают постоянно», — поясняет участница ролевого движения и организатор игр Ясена Лебедева.

Во многом именно псковская боевка зародила у части ролевиков интерес к историческому вооружению и костюму. «Тогда нас было очень много — собиралось человек к сотне. Многие нынешние лидеры реконструкторов прошли через нашу боевку. Они там тоже были, тоже играли. Или, по крайней мере, немножечко бегали вместе с нами», — с улыбкой вспоминает Сергей Салмин.

От игры — к реконструкции

Сейчас, спустя более чем 20 лет, уже сложно точно установить, кто был первым псковским реконструктором. Однако одно можно сказать точно: одними из первых исторической реконструкцией на Псковщине стали заниматься Максим и Юлия Колпаковы и их клуб «Усадьба». Историки по образованию, они оба начинали свой путь как ролевики. Когда сообщество разделилось на две группы, они присоединились к команде Сергея Салмина — «Цеху ролевых игр». Однако в 2001 году у них появилась идея трансформировать свое увлечение — к этому их подтолкнула новость о визите в Псков реконструкторов из Швеции.

«Тогда в Пскове планировалось празднование юбилея первого упоминания города, было довольно много всяких планов. И среди них была новость о том, что к нам приедут шведы и встанут лагерем на реке Пскове в Финском парке, будут печь хлеб, поставят палатки. То есть фактически о том, что реконструкция существует, мы узнали скорее от шведов. А мы тогда были задействованы в ролевом движении и как-то гордо решили, что сами тоже можем. Стали планировать, что создадим клуб и будем заниматься исторической реконструкцией», — вспоминает Юлия Колпакова.

По ее словам, планирование тянулось довольно долго. Первые шаги в этом направлении начинающие реконструкторы стали делать в 2002 году. Именно тогда они создали свой клуб, который получил название «Усадьба». Но окончательное его становление можно отнести к 2003 году — тогда состоялся первый выезд его участников на фестиваль. «В тот год мы уже были довольно активны. Судя по нашим фотоальбомам, мы выезжали в Изборск, ездили на фестиваль в Новгород, то есть можно сказать, что клуб был», — поясняет Юлия Колпакова.

Помимо нее и Максима Колпакова, в первоначальный состав «Усадьбы» вошли Александр и Анна Быковы, Александр и Елена Сивочаловы, Дмитрий и Ирина Лугаревы, а также Ирина Тартыжова. Интересно, что в основном это были пары. При этом большинство участников не имело исторического образования — среди них были медики, айти-специалисты, инженеры.

Для реконструкции участники «Усадьбы» выбрали довольно конкретный исторический период — со второй половины IX по первую половину XI века. Историки называют это время эпохой викингов. В тот период на Псковщине пересекались культуры славянского, скандинавского и финно-угорского населения. Именно этих людей и их повседневную жизнь члены клуба решили воссоздавать в своих реконструкциях. Много занимались ремеслом и экспериментальной археологией: шили кожаную обувь, изготавливали стеклянные бусы в самодельной печи, плели браслеты, вырезали восковые модели для литья, ткали тесьму и шерстяное полотно, делали рыболовные сети и другие снасти, лепили из глины, пробовали печь хлеб и варить средневековое пиво. Сами шили костюмы, готовили снаряжение и подбирали вещи в комплект, изучая археологические источники. Проводили тренировки по фехтованию и историческим танцам.

Изборский дебют

В начале 2000-х псковским реконструкторам приходилось искать фестивальную жизнь за пределами региона: собственных мероприятий такого формата на Псковщине тогда еще не было. Поэтому участники «Усадьбы» ездили на фестивали в другие города, а в области присоединялись к музейным праздникам. Одним из них была «Ярмарка ремесел в стенах средневековой крепости», которую проводили в Изборске. Там же реконструкторы «Усадьбы» несколько лет устраивали свои клубные выезды.

Постепенно у них зрела мысль о собственном фестивале. Изначально раннесредневековые фестивали были закрытыми, но в 2005 году состоялся первый открытый для зрителей фестиваль в Старой Ладоге. Стало очевидным, что на Псковщине тоже есть исторические места, связанные с эпохой становления древнерусского государства, где могли бы проводиться фестивали «эпохи викингов». Идею реконструкторов поддержала директор музея-заповедника «Изборск» — Татьяна Калашник. Так в июне 2007 года на Труворовом городище состоялся первый фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг».

Мероприятие вышло довольно масштабным — в нем приняло участие около 100 реконструкторов из более чем десяти российских клубов (всего в Ассоциации раннесредневековых клубов «Гардарика» их тогда было 17). На фестивале были представлены славянские, скандинавские, финно-угорские, ирландские и аланские костюмы, предметы быта, оружие и доспехи. Главным событием для гостей стало показательное выступление средневековых дружин. При этом организаторы хотели показать не только военное дело: в лагере реконструкторы занимались ремеслами, готовили еду, играли в древние игры и старались воссоздать повседневную жизнь людей Раннего Средневековья.

С тех пор фестиваль стал ежегодным и прочно вошел в летнюю культурную программу Псковщины. Он не состоялся лишь дважды: в 2011 году, когда бюджета на программу для зрителей не хватило, и реконструкторы провели межклубный выезд без публики, и в 2020 году — из-за пандемии ковида.

«Идеальная реконструкция невозможна, но мы к ней стремимся»

В своей работе члены «Усадьбы» очень большую роль придают исторической достоверности. В клубе опираются прежде всего на археологические находки, но при необходимости обращаются и к другим источникам — письменным и этнографическим. При этом реконструкторы понимают, что полностью воссоздать прошлое невозможно — археологические находки часто дошли до нас в сильно поврежденном виде, а современный материал и инструменты тоже накладывают ограничения:

«Реконструкция — это воссоздание предмета по его части, не создание копии. Создавать предмет со всеми искажениями, которые возникли в результате воздействия времени и пребывания в культурном слое, бессмысленно. Есть смысл делать его таким, каким его сделал средневековый мастер. Поэтому мы делаем предметы либо визуально достоверными, либо достоверными по материалу — до какой-то степени. Потому что есть реконструкции начало, нет у реконструкции конца. Если ты куешь железный нож, возникает вопрос, из какой стали ты его куешь. Это марочная современная сталь, а вовсе не состав металла того времени. Можно изготавливать кричное железо, но тогда возникнет вопрос: допустим, крицу мы выплавляем на каменном угле, а это уже тоже не совсем исторически достоверно. То есть углубляться можно бесконечно. Идеальная реконструкция невозможна, но мы к ней стремимся», — рассказывает Юлия Колпакова.

При этом для самих участников реконструкция остается не только способом лучше понять прошлое, но и увлечением, которое объединяет людей, дает возможность путешествовать и находить друзей. Юлия Колпакова видит в этом сразу несколько составляющих: «Возможно, сейчас я занимаюсь этим по инерции. Я археолог, поэтому для меня историческая реконструкция — это возможность проверить гипотезы. А ещё я люблю природу, люблю путешествовать. Путешествия — это, наверно, один из важных факторов. К тому же это хороший способ приобретать друзей. Причем, что интересно, друзей разных поколений. Так что, наверное, для меня реконструкция — форма досуга».

Железо вместо бутафории

«Усадьба» стала первым псковским клубом, объединившим людей вокруг исторической реконструкции. Но интерес к этому увлечению примерно в то же время появился и у других псковичей. Одними из них стали Игорь Бухаров и его друзья — тоже ролевики. Как и Максим и Юлия Колпаковы, они участвовали в играх и боевках, которые организовывал «Цех ролевых игр». Но со временем им захотелось большего.