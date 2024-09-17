Каждый ребенок Псковской области раз в год может пройти обследование в центре здоровья детей

Каждый ребёнок в Псковской области раз в год может пройти полное обследование в областном центре здоровья детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Центр здоровья находится на базе отделения спортивной медицины Детской областной клинической больницы.
Каждый родитель бесплатно раз в год может проверить здоровье ребёнка в возрасте от 5 до 17 лет по полису ОМС и получить консультацию заведующей Центром здоровья, доктора медицинских наук, профессора Марины Юрьевны Галактионовой.
В обследование входит:
Заключение с результатами, а также данные по осмотру и рекомендации врача выдаются на руки.
Записаться для обследования можно по номеру телефона: 8(8112)29-40-93.
Центр здоровья для детей расположен по адресу: Псковская обл., д. Борисовичи, ул. Балтийская, 11а. С собой иметь страховой полис ОМС, полотенце. Приходить натощак (последний прием пищи за 3 часа до обследования).