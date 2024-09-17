Общество

Каждый ребенок Псковской области раз в год может пройти обследование в центре здоровья детей

Каждый ребёнок в Псковской области раз в год может пройти полное обследование в областном центре здоровья детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Центр здоровья находится на базе отделения спортивной медицины Детской областной клинической больницы.

Каждый родитель бесплатно раз в год может проверить здоровье ребёнка в возрасте от 5 до 17 лет по полису ОМС и получить консультацию заведующей Центром здоровья, доктора медицинских наук, профессора Марины Юрьевны Галактионовой.

В обследование входит:

антропометрия (измерение длины и массы тела);

динамометрия (измерение мышечной силы кисти рук);

ЭКГ;

оценка компонентного состава тела (процентное содержание воды, мышечной массы, жировой ткани в ▪️организме, определения соответствия длины и массы тела к возрасту ребёнка);

измерение артериального давления;

определение остроты зрения, уровня глюкозы и холестерина в крови натощак.

Заключение с результатами, а также данные по осмотру и рекомендации врача выдаются на руки.

Записаться для обследования можно по номеру телефона: 8(8112)29-40-93.

Центр здоровья для детей расположен по адресу: Псковская обл., д. Борисовичи, ул. Балтийская, 11а. С собой иметь страховой полис ОМС, полотенце. Приходить натощак (последний прием пищи за 3 часа до обследования).