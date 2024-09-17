Общество

Судебные приставы приняли участие в турнире по настольному теннису

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов приняли участие в турнире по настольному теннису памяти погибших участников СВО Псковской области 2024. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов.

Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов.

«Такие события не только развивают спорт, но и укрепляют связь между поколениями», - отметили в службе.

Игра шла в захватывающем темпе, с яркими моментами. Организаторами турнира является региональная Ассоциация ветеранов СВО при поддержке Комитета по спорту Псковской области и Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Отметим, что в турнире принимают участие 50 спортсменов из Пскова – члены Ассоциации, Всероссийского общества инвалидов, военнослужащие и команды предприятий города Пскова.