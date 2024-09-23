Псковский облсовпроф запустил конкурс рисунков на тему «Моя семья и труд», приуроченный к Всероссийскому дню действий «За достойный труд». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.
Для участия в конкурсе необходимо:
7 октября оргкомитет конкурса в составе работников облсовпрофа и представителей отраслевых организаций профсоюзов будет оценивать рисунки по следующим критериям:
Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Псковского облсовпрофа, на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале.
Участниками могут быть только семьи членов профсоюзов Псковской области. Конкурс будет проводиться с 23 сентября по 7 октября 2024 года. Подробнее - тут.