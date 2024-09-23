Общество

Псковский облсовпроф запустил конкурс рисунков на тему «Моя семья и труд»

Псковский облсовпроф запустил конкурс рисунков на тему «Моя семья и труд», приуроченный к Всероссийскому дню действий «За достойный труд». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Для участия в конкурсе необходимо:

нарисовать рисунок на тему «Моя семья и труд»;

опубликовать фото рисунка и фото дружной семейной команды в комментарии под постом конкурса в группе Молодежного совета Псковского облсовпрофа с текстом: «Название команды. Название рисунка, дата, название населенного пункта (где живет и работает команда). Капитан команды – ФИО, и указать наименование профсоюза, к которому относится команда.

7 октября оргкомитет конкурса в составе работников облсовпрофа и представителей отраслевых организаций профсоюзов будет оценивать рисунки по следующим критериям:

креативность (оригинальность, красочность);

профсоюзная тематика;

соответствие работ теме конкурса.

Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Псковского облсовпрофа, на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале.

Участниками могут быть только семьи членов профсоюзов Псковской области. Конкурс будет проводиться с 23 сентября по 7 октября 2024 года. Подробнее - тут.