Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами как в ресторане
в ресторане «Гельдт» «Театральный бардак»
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Господин Рейтингомер
Легкий пар Городские бани
Торжественный бранч
карта отдыха и туризма
Первый урожай черной смородины
Лонгрид мифы о молоке
нейросетевой Пушкин
Кружки и секции для детей
 
 
 
ещё Общество 17.09.2024 12:590 Шесть температурных рекордов зафиксировали псковские синоптики в сентябре 23.09.2024 13:310 Сбер выпустил бесплатную кредитку с лимитированным дизайном и светодиодами 23.09.2024 13:110 Торжественный воскресный бранч вместо ленивых завтраков 23.09.2024 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Атаки беспилотников на Торопец и что не так с молодежной политикой 23.09.2024 12:500 Как распознать успех, ответил актер Александр Мартынов  23.09.2024 12:160 Актер Александр Мартынов рассказал о своей миссии в Пскове
 
 
 
Самое популярное 17.09.2024 17:5823 Фермерский рынок за 245 миллионов рублей хотят построить в Пскове 17.09.2024 13:2921 Автобусную станцию оборудуют на первом этаже железнодорожного вокзала в Пскове 20.09.2024 12:184 Стоимость проезда в общественном транспорте подорожает в Пскове и области 19.09.2024 09:307 Эстония открыла военную базу в 80 километрах от Пскова 18.09.2024 16:576 Суд арестовал имущество Александра Грацкого
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Торжественный воскресный бранч вместо ленивых завтраков

23.09.2024 13:11|ПсковКомментариев: 0

Порадовать себя без длительных приготовлений на кухне – лучшая альтернатива воскресному завтраку. Поспать можно подольше, а после отправиться в светлый и романтичный ресторан на долгий неторопливый завтрак-обед. Именно таким и является воскресный бранч!

Это не просто шведский стол, не просто выбор закусок, горячего, супов и десертов. Это целый воскресный ритуал, возможность изменить привычки и создать для себя и семьи новый уникальный, доступный формат отдыха! А главное – полезный!

 

Фото здесь и далее: отель и ресторан «Покровский»

Польза

В меню бранча все блюда готовят только из натуральных ингредиентов, в нем нет вредных добавок, сильногазированных напитков, излишне соленых блюд. Это правильная еда с возможностью выбрать то, что хочется и что каждый предпочитает ввиду своих желаний и здоровья. Если вы заботитесь о фигуре – на бранче без труда можно наполнить тарелку вкусной и полезной пищей, сбалансированной и правильно приготовленной.

Если с вами ребенок – долой с тарелок вредный картофель-фри, заменить его можно разными видами овощей, картофеля, мяса, рыбы и выпечки. Соки или морсы на выбор, джемы и булочки, которые выпекаются здесь же в собственной пекарне. И, конечно, десерты. Но тоже полезные!

Развлечения

Для многих бранч стал еще и поводом красиво и доступно отметить день рождения, долгожданную встречу с друзьями или бывшими одноклассниками и даже венчание. Столы ресторана рассчитаны на посадку до 12 гостей, а гости легко могут выбирать любые блюда без участия официантов. А еще каждому гостю всегда подается бокал аперитива.

Детей увлечет аниматор, а активно провести время можно на детской площадке с видом на Покровскую башню. Если ребенок любит читать, рисовать, раскрашивать или играть в игры – все это можно сделать в детской комнате. Так что отдых с детьми и свободными руками возможен.

Атмосфера

Лучшие выходные всегда оставляют в душе особый след, воспоминания, якорь хороших эмоций. Такие выходные становятся мечтой, к которой мы мысленно возвращаемся в будние загруженные дни и с наслаждением вспоминаем. В ресторане «Покровский» именно такая правильная атмосфера – здесь приятная негромкая музыка, светло и просторно. Буквально каждая деталь дарит эстетическое наслаждение – от сервировки и красиво играющих на свету гранях стекла до мягких и приятных на ощупь стульев и диванов. Ну, и, конечно, сам отель «Покровский» дарит приятные эмоции – он современный и в меру изысканный, а потрясающий вид на Покровскую башню из окон ресторана и летней террасы дополняют все выше перечисленное.

 

Осенние воскресные бранчи пройдут 29 сентября, 20 октября в честь Дня отца и 24 ноября в честь Дня матери.

Цены варьируются от возраста: взрослые - 2000 рублей, дети 14-17 лет - 1200 рублей, дети 8-13 лет - 1000 рублей, дети 3-7 лет - 800 рублей. Бранч сервируют с 13.00 до 15.00.

Бронирование столиков по телефону: 500-001.

Реклама. ООО «Таможенные системы». ИНН 6027185409. Erid: 2SDnjdznBGW

Теги: #псков #ресторан
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как оцениваете инфраструктуру для велосипедистов в Пскове?
В опросе приняло участие 209 человек
23.09.2024, 13:360 Росгвардейцы задержали 71-летнего псковича за кражу продуктов 23.09.2024, 13:310 Сбер выпустил бесплатную кредитку с лимитированным дизайном и светодиодами 23.09.2024, 13:200 Уличная культура захватила Псков 23.09.2024, 13:170 В Пскове заработал новый светофор. ВИДЕО
23.09.2024, 13:120 Наружное освещение сделают в удаленных микрорайонах Пскова 23.09.2024, 13:110 Торжественный воскресный бранч вместо ленивых завтраков 23.09.2024, 13:070 Мотосезон-2024 закроют в Пскове 28 сентября 23.09.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Атаки беспилотников на Торопец и что не так с молодежной политикой
23.09.2024, 12:580 Две минометные мины нашли в Псковской области 23.09.2024, 12:500 Как распознать успех, ответил актер Александр Мартынов  23.09.2024, 12:440 Псковская область заняла 52 место среди регионов РФ по доле высокопроизводительных мест 23.09.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» об увеличении аварийности на дорогах
23.09.2024, 12:271 Названа причина закрытия магазинов «Великолукского мясокомбината» 23.09.2024, 12:180 «Постскриптум»: Атаки беспилотников на Торопец и что не так с молодежной политикой 23.09.2024, 12:160 Актер Александр Мартынов рассказал о своей миссии в Пскове 23.09.2024, 12:060 От неизвестного заболевания в Индии умерли 15 человек
23.09.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с актером Александром Мартыновым 23.09.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 сентября 23.09.2024, 11:550 Пушкинский заповедник открывает выставку памяти Валентина Курбатова в Иркутске 23.09.2024, 11:440 Ушел из жизни один из старейших поисковиков Псковской области Сергей Егоров
23.09.2024, 11:280 Эксперты назвали будущее применения искусственного интеллекта 23.09.2024, 11:151 Дмитрий Медведев: У «Единой России» почти 90 тысяч «первичек» по всей стране 23.09.2024, 11:040 Несколько улиц в Пскове перекроют 29 сентября из-за соревнований по бегу 23.09.2024, 10:540 Пристав занял третье место на турнире по настольному теннису в Псковском районе
23.09.2024, 10:450 «ГорДозор»: Увеличение аварийности на дорогах — почему статистика растет, а не снижается 23.09.2024, 10:350 Причиной гибели четверых детей в Красноярском крае могли стать пестициды 23.09.2024, 10:310 Жилой дом горел в Себеже из-за проблем с проводкой 23.09.2024, 10:200 Власти обсудили допуск ряда категорий айтишников к ипотеке под 6%
23.09.2024, 10:090 «Беседка»: Блогеры, актерское мастерство и проклятая роль из «Универа» 23.09.2024, 10:040 Автомобиль Mazda сгорел в Великих Луках из-за неисправной проводки 23.09.2024, 09:590 Тротуарную плитку на площади Ленина в Пскове меняют по гарантии 23.09.2024, 09:500 В Пскове каждый третий увольняющийся ищет сотрудника себе на замену — опрос
23.09.2024, 09:400 Пушкинский заповедник напоминает о «санитарном вторнике» в разгар бабьего лета 23.09.2024, 09:300 Инвестор рассказала о плюсах и минусах краудлендинга 23.09.2024, 09:150 Что можно и нельзя в день памяти святых Петра и Павла рассказали псковичам 23.09.2024, 09:070 Фотофакт: На перекрестке Труда и Звездной появилась новая разметка
23.09.2024, 09:000 Спортсмены клуба Nordman одержали победу во втором туре чемпионате Петербурга по настольному теннису 23.09.2024, 08:400 В Госдуму внесут проект об освобождении инвалидов от транспортного налога 23.09.2024, 08:230 Два автомобиля столкнулись на улице Максима Горького в Пскове 23.09.2024, 08:200 Минометную мину нашли в ста метрах от жилого дома в Новосокольническом районе
23.09.2024, 08:000 Международный день жестовых языков отмечают 23 сентября 23.09.2024, 07:300 Депутат предупредил о мошенничестве с благотворительными фондами 23.09.2024, 07:000 Врач рассказала, кому нельзя есть яйца 22.09.2024, 22:100 Фестиваль уличной культуры «Плеск». ФОТОРЕПОРТАЖ
22.09.2024, 22:070 Вандал разгромил могилу Александра Маслякова 22.09.2024, 21:510 Псковичи завоевали 12 медалей на соревнованиях по зимнему плаванию в Великом Новгороде 22.09.2024, 21:230 Две медали привезли псковички с чемпионата России по пилонному спорту 22.09.2024, 21:001 На Wildberries в скором времени запустятся несколько обновлений
22.09.2024, 20:403 Фотофакт: На площади Ленина в Пскове разбирают плитку 22.09.2024, 20:200 Похолодание и дожди ожидаются на Северо-Западе уже на этой неделе 22.09.2024, 20:000 Аналитик оценил перспективы продаж iPhone 16 в России 22.09.2024, 19:401 Россия вошла в топ-30 стран с самым дешёвым вином
22.09.2024, 19:200 Ночью на Псковскую область опустится туман 22.09.2024, 19:000 ФК «Луки-Энергия» проиграл «Зениту-2» 22.09.2024, 18:380 Концерт «Прекрасный клавесин» для дошкольников прошёл в Пскове 22.09.2024, 18:130 Мужчина подозревается в убийстве сожительницы в Пскове
22.09.2024, 17:470 Псковские военнослужащие получат выплаты за выполнение задач в Курской и Белгородской областях 22.09.2024, 17:202 Праздник яблочного урожая отметили в правительстве Псковской области 22.09.2024, 17:030 Псковские школьники попробовали свои силы в воркауте 22.09.2024, 16:400 Актёры из Санкт-Петербурга прочли стихотворения А.С. Пушкина в Святогорском монастыре
22.09.2024, 16:300 В Пскове прошёл 119-й забег «Пять вёрст» 22.09.2024, 15:540 В УФСИН России по Псковской области почтили память трагически погибших коллег 22.09.2024, 15:200 4 из 10 псковичей пойдут на работу с симптомами ОРВИ - опрос 22.09.2024, 15:000 В Германии нашли ранее неизвестное произведение Моцарта
22.09.2024, 14:400 Советами, как безопасно растопить печь после простоя, поделились в МЧС 22.09.2024, 14:201 Жители Пыталово замечают в своих подвалах змей 22.09.2024, 14:000 Появился список членов жюри для кастинга на конкурс Мисс и Миссис Псков 2024 22.09.2024, 13:400 Судебные приставы приняли участие в турнире по настольному теннису
22.09.2024, 13:200 В Пскове стартовал фестиваль уличной культуры «Плеск» 22.09.2024, 13:051 В Великих Луках нужны люди с машинами для помощи пенсионерам и инвалидам из Торопца 22.09.2024, 13:000 Большой осенний концерт TattooIN прошел вчера в Пскове в баре «Нора». ФОТО 22.09.2024, 12:400 Каждый ребенок Псковской области раз в год может пройти обследование в центре здоровья детей
22.09.2024, 12:200 Ночные заморозки до -4 градусов ожидаются в Псковской области 23 сентября 22.09.2024, 12:000 Директор Великолукского медколледжа стал лауреатом конкурса #МЫВМЕСТЕ 22.09.2024, 11:401 Видеофакт: Робопес гуляет по FjordPlaza 22.09.2024, 11:200 В скифском кургане Туннуг в Долине царей нашли 7 тысяч предметов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru