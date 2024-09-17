Общество

Торжественный воскресный бранч вместо ленивых завтраков

Порадовать себя без длительных приготовлений на кухне – лучшая альтернатива воскресному завтраку. Поспать можно подольше, а после отправиться в светлый и романтичный ресторан на долгий неторопливый завтрак-обед. Именно таким и является воскресный бранч!

Это не просто шведский стол, не просто выбор закусок, горячего, супов и десертов. Это целый воскресный ритуал, возможность изменить привычки и создать для себя и семьи новый уникальный, доступный формат отдыха! А главное – полезный!

Фото здесь и далее: отель и ресторан «Покровский»

Польза

В меню бранча все блюда готовят только из натуральных ингредиентов, в нем нет вредных добавок, сильногазированных напитков, излишне соленых блюд. Это правильная еда с возможностью выбрать то, что хочется и что каждый предпочитает ввиду своих желаний и здоровья. Если вы заботитесь о фигуре – на бранче без труда можно наполнить тарелку вкусной и полезной пищей, сбалансированной и правильно приготовленной.

Если с вами ребенок – долой с тарелок вредный картофель-фри, заменить его можно разными видами овощей, картофеля, мяса, рыбы и выпечки. Соки или морсы на выбор, джемы и булочки, которые выпекаются здесь же в собственной пекарне. И, конечно, десерты. Но тоже полезные!

Развлечения

Для многих бранч стал еще и поводом красиво и доступно отметить день рождения, долгожданную встречу с друзьями или бывшими одноклассниками и даже венчание. Столы ресторана рассчитаны на посадку до 12 гостей, а гости легко могут выбирать любые блюда без участия официантов. А еще каждому гостю всегда подается бокал аперитива.

Детей увлечет аниматор, а активно провести время можно на детской площадке с видом на Покровскую башню. Если ребенок любит читать, рисовать, раскрашивать или играть в игры – все это можно сделать в детской комнате. Так что отдых с детьми и свободными руками возможен.

Атмосфера

Лучшие выходные всегда оставляют в душе особый след, воспоминания, якорь хороших эмоций. Такие выходные становятся мечтой, к которой мы мысленно возвращаемся в будние загруженные дни и с наслаждением вспоминаем. В ресторане «Покровский» именно такая правильная атмосфера – здесь приятная негромкая музыка, светло и просторно. Буквально каждая деталь дарит эстетическое наслаждение – от сервировки и красиво играющих на свету гранях стекла до мягких и приятных на ощупь стульев и диванов. Ну, и, конечно, сам отель «Покровский» дарит приятные эмоции – он современный и в меру изысканный, а потрясающий вид на Покровскую башню из окон ресторана и летней террасы дополняют все выше перечисленное.

Осенние воскресные бранчи пройдут 29 сентября, 20 октября в честь Дня отца и 24 ноября в честь Дня матери.

Цены варьируются от возраста: взрослые - 2000 рублей, дети 14-17 лет - 1200 рублей, дети 8-13 лет - 1000 рублей, дети 3-7 лет - 800 рублей. Бранч сервируют с 13.00 до 15.00.

Бронирование столиков по телефону: 500-001.

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