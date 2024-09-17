Общество

Поставщика перчаток для псковского перинатального центра признали недобросовестным

Псковское управление Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) рассмотрело материалы в отношении ООО «Алиша» и приняло решение о включении сведений о компании в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФАС России по Псковской области.

Ранее Псковский клинический перинатальный центр обратился в УФАС с заявлением о включении ООО «Алиша» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с решением об одностороннем отказе компании от исполнения контракта на поставку медицинских изделий (смотровых перчаток).

Установлено, что ООО «Алиша» не исполнило обязательства по поставке смотровых перчаток в срок до 31 октября 2023 года. На момент расторжения контракта - 30 августа 2024 года - поставлено было лишь 42% от общего объема.

Комиссия, изучив материалы дела, пришла к выводу, что поставщиком не представлена информация и документы, подтверждающие, что он предпринимал меры для надлежащего исполнения условий контракта.

Согласно сведениям из ЕИС «реестр контрактов», ООО «АЛИША» заключено 303 контракта, из них 13 - на исполнении, по 31 –исполнение прекращено, в том числе по причине одностороннего отказа заказчика – 8 контрактов.

Учитывая значимость предмета закупки (перчатки используются медицинским персоналом при оказании помощи беременным женщинам и роженицам), а также систематические нарушения условий контрактов со стороны ООО «Алиша» (компания ранее была включена в реестр недобросовестных поставщиков 5 раз), комиссия приняла решение о внесении сведений о компании в реестр сроком на 2 года.