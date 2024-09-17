Общество

Сделать прививку от гриппа призвали псковичей депутаты областного Собрания

Заблаговременно вакцинироваться против гриппа собственным примером призвали жителей Псковской области председатель Собрания депутатов Александр Котов и вице-спикер Игорь Дитрих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

«Каждый год делаю прививку от гриппа, потому что убеждён, что это хорошая возможность защитить здоровье и подстраховать себя от болезни, как минимум, в тяжёлой форме. Действие прививок давно испытано на практике, и надо этим пользоваться», - поделился мнением Александр Котов.

Игорь Дитрих также является убеждённым и последовательным сторонником вакцинации. «Прививаться нужно, говорю вам об этом как доктор. Ведь мы обязательно пользуемся всеми достижениями человечества и науки. Вот прививка – это одно из достижений медицинской науки, доказанное, выстраданное смертями и болезнями», - подчеркнул вице-спикер, напомнив, что благодаря прививкам человечество победило многие некогда неизлечимые заболевания.