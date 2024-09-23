Общество

Индексацию окладов бюджетников на 5,5% обсудили в Псковской области

Заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений состоялось в правительстве Псковской области. Совещание прошло под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Вера Емельянова отметила, что важнейшим направлением совместной работы правительства Псковской области, профсоюзов и работодателей является выстраивание эффективной системы социального партнерства. На заседании стороны обсудили индексацию в 2024 году должностных окладов работников бюджетной сферы региона на 5,5%, а также повышение прогнозного показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

«Любое решение в сторону повышения заработной платы — положительный сигнал, который мы должны воспринимать и гарантировать нашим гражданам. Вся необходимая подготовительная работа была проведена», — отметила первый вице-губернатор.

В ходе обсуждения участники совещания также ознакомились с работой Государственной инспекции труда в Псковской области, в частности, проанализировали обращения граждан, которые касались вопросов неоформления трудовых отношений, невыплаты расчета при увольнении, нарушения порядка оплаты сверхурочной работы, а также непроведения индексации заработной платы. По итогам проверок работодателям выдали предписания об устранении выявленных нарушений или привлечении к дисциплинарной ответственности.

Участники трехсторонней комиссии рекомендовали продолжить профилактическую работу среди работодателей региона в сфере охраны труда через информирование и проведение профилактических визитов.

На заседании были озвучены вопросы о профилактической работе в трудовых коллективах по распространению ВИЧ-инфекции. Участники трехсторонней комиссии рассмотрели новый порядок выполнения работодателями квоты для приема на работу инвалидов, вопросы по поддержке семей с детьми и действующие меры социальной поддержки, а также обсудили план мероприятий, приуроченных к всемирному дню действий «За достойный труд».