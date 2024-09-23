Общество

Губернатор Псковской области встретился с выпускниками программы «Школа мэров»

Губернатор Псковской области встретился с выпускниками программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров», сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Фото: Тelegram-канал Михаила Ведерникова

В президентской академии прошли обучение глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин и глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» Александр Афанасьев.

Выпускники программы поделились впечатлениями и тем, как они собираются применить полученные знания и наработки.

В ходе беседы губернатор предложил поделиться опытом с коллегами из муниципалитетов на площадке ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

«Нужно, чтобы Главы всех наших муниципалитетов послушали и нашли применение лучшим практикам. Уверен, это будет для них полезно», - подытожил Михаил Ведерников.