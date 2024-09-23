Общество

В вечерней школе при СИЗО-1 состоялся урок «Разговоры о важном»

В учебно-консультационном пункте вечерней школы при СИЗО-1 состоялся очередной урок из цикла «Разговоры о важном», темой которого стали «Дороги России», сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Беседа началась о видах транспорта, которые используются в жизни, и плавно перешла к транспортной системе и транспортной инфраструктуре России. Ребята поделились своими знаниями о дорогах из прочитанной литературы и просмотренных фильмов. Выполнили тест и написали эссе по одной из предложенных тем, касающихся средств передвижения.

Вторая часть урока была посвящена вручению ученикам сертификатов за участие в международных онлайн-олимпиадах по русскому языку «Культура и традиции» и английскому языку, посвященной 460-летию со дня рождения Шекспира «Beyond the Quill: 460 year-enigma of Shakespeare' Literary Brilliance».

«Особое место занимает в теме о дорогах России Транссибирская магистраль, которая стала одним из самых значительных технических сооружений рубежа XIX-XX веков. Великий Сибирский Путь всю историю играл ключевую роль в развитии государства. Она является самой длинной в мире», - отметила в ходе классного часа Наталья Нишанбаевна.