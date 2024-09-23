Общество

Все школы Пскова планируют огородить заборами по ГОСТу в 2025 году

Все школы города Пскова планируют огородить по периметру новыми заборами в соответствии с ГОСТами антитеррористической защищенности в следующем году. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Алексей Несмашный в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Это современные заборы с автоматикой ворот», - пояснил заместитель главы администрации. Он отметил, что такие заборы были установлены в этому году вокруг 14 детских садов.

Также Алексей Несмашный рассказал о ремонте детских садов. «Были отремонтированы пищеблоки, в том числе с частичной заменой оборудования», - сказал он.